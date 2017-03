Israël veut agir contre Google et Facebook qui ne paient pas les impôts en Israël

Des chercheurs de l’autorité fiscale d’Israël croient qu’ils ont la preuve que Google et Facebook ont une relation avec le marché intérieur et justifie une évaluation des impôts.

Le but de la recherche est d’étudier en détail les entreprises d’Israël, et recommander si elles doivent être imposées fiscalement en Israël.

Des chercheurs ont récemment rencontré des sociétés de médias et les clients qui travaillent avec Google pour comprendre les méthodes opérationnelles des deux sociétés sur le marché local.

Selon des sources comme Globes, le personnel de Facebook et Google sont impliqués dans ces campagnes. Ils ont essayé de comprendre si, oui ou non, et comment, les employés des entreprises et organismes ont contribué à des campagnes avec des clients, et dans quelle mesure ils ont été impliqués dans ce commerce.

Il semble que les inspecteurs israéliens tentent d’établir une base de preuves pour dire que les équipes de Facebook et Google en Israël décident par eux-mêmes l’action de ne pas appliquer de simples recommandations à l’étranger et ont des relations réelles et indépendantes avec les agences et les clients.

Facebook et Google sont enregistrées en tant que sociétés opérant en Irlande, un abri fiscal connu, ce qui leur permet d’éviter de payer des impôts en Israël. Les deux sociétés ont affirmé pendant des années qu’ils n’ont aucune activité de vente en Israël et la seule infrastructure qui a été construite sont des consultants.

Les pertes de revenus par l’Etat sont énormes, parce que les deux entreprises sont de plus en plus impliquées dans le marché de la publicité. Personne n’a de chiffres précis sur le volume d’affaires, dont la plupart implique soit une activité dans la publicité sur le marché local pour un public local ou soit l’activité des entreprises israéliennes situées en Israël, sans oublier la publicité sur les marchés d’outre-mer.

