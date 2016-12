Israel va fournir toutes les preuves de la trahison de l’administration Obama dès l’entrée de Trump à la Maison Blanche

Nouvelle révélation : Joe Biden a poussé l’Ukraine à voter contre Israel à l’ONU

Le vice-président Joe Biden nie les accusations du ministre de la protection de l’environnement en Israel, Ze’ev Elkin comme quoi il serait l’homme de main du président Obama pour adopter des décisions contre Israel au Conseil de sécurité de l’ONU, lors du vote de vendredi sur la Résolution 2334.

Elkin a dit au Jerusalem Post , ce lundi soir que le vice-président est intervenu pour convaincre l’Ukraine de voter en faveur de la résolution.

Le bureau de M. Biden décrit l’accusation de Elkin comme « tout à fait fausse ».

L’Ambassadeur d’Israël aux USA, Ron Dermer a déclaré à CNN et MSNBC , ce lundi qu’Israël a des preuves claires que l’administration Obama a travaillé dure pour soutenir la résolution, mais a insisté qu’elle fournira les preuves seulement après que le président élu Donald Trump prendra le relais.

Elkin a insisté en disant que M. Biden a travaillé avec les Ukrainiens, qui voulaient à l’origine s’abstenir de voter pour cette résolution antisémite.

Le bureau du président ukrainien Petro Porochenko a confirmé que Biden les avait appelés, mais n’a pas voulu dire si oui ou non la conversation était au sujet du vote. Eux aussi, sans doute, attendant le 20 Janvier lors de l’inauguration pour donner plus de détails. Le bureau du VP a dit par la suite que l’appel était strictement sur les questions financières.

Le conseiller à la sécurité nationale de M. Biden, Colin Kahl a déclaré au Washington Beacon gratuit que «le vice-président n’a pas appelé les Ukrainiens ou d’autres dirigeants étrangers sur la résolution. »

Le Beacon gratuit a cité un responsable américain pro-israélien qui a dit « Biden a fait pression sur l’Ukraine, et bien sûr les responsables de l’administration sont trop lâches pour l’admettre. Avec tout ce qui se passe entre la Russie, l’Iran et la Syrie, voici comment l’administration Obama a décidé de choisir [sic] pour dépenser son capital diplomatique précieux. Ils ont décidé de tordre les bras et les faveurs des syndicats pour une résolution qui coupe les Juifs de Jérusalem, une ville qui est la capitale de la ville d’Israël conformément à la loi américaine « .

Selon le Los Angeles Times, le président Obama a personnellement dirigé les efforts de lobbying de son administration avant le vote prévu. Obama, qui est en vacances à Hawaii, a organisé une discussion jeudi avec le vice-président Joe Biden, la secrétaire d’État John F. Kerry et d’autres responsables de la sécurité nationale de haut niveau. Selon la LAT, Obama a parlé avec le conseiller à la sécurité nationale, Susan Rice, vendredi, pour émettre sa décision finale.

Par ailleurs, le président Porochenko, dans sa course pour réparer les dommages causés par son vote, qui, jusqu’ici, a donné lieu à annuler la visite d’Etat du président ukrainien, a des conséquences plus graves selon une déclaration suggérant que la résolution était «équilibrée», car elle a appelée à des » mesures nécessaires pour la solution pacifique des côtés israéliens et palestiniens. Ajoutant qu’Israël doit cesser ses activités de colonisation alors que les autorités palestiniennes doivent prendre des mesures efficaces vers la lutte contre le terrorisme. »

En d’autres termes, Israël doit geler la construction en Judée-Samarie en échange de l’arrêt du terroriste de l’Autorité palestinienne et ses appels à assassiner des civils et des soldats israéliens.

Copyright Alyaexpress-News.com - Toute reproduction est interdite.

Promotion de plus de 40 % sur les produits cosmétiques de la Mer Morte sur IsraelChrono.com Cliquez ICI pour commander