Israël va dorénavant imposer aux familles des terroristes qui ont tué des Juifs de payer les dommages financiers à leurs familles.

Le bureau du procureur de district de Jérusalem a déposé une demande de dommages-intérêts préliminaire contre la succession d’un terroriste au tribunal de district pour des dommages financiers causés à l’État par l’attaque du terroriste défunt, a déclaré Ha’aretz, ce dimanche. C’est le premier d’une série de poursuites similaires à déposer contre les successions de terroristes.

Le premier procès a été déposé il y a une semaine et demie contre la succession de Fadi Al-Qanbar qui, au début de janvier 2017, a tué quatre soldats des FDI dans une attaque à Armon Hanatziv. L’État exige que la succession paie des compensations pour les dommages causés par le meurtrier terroriste, y compris la construction de quatre pierres tombales pour ses victimes et les paiements aux familles endeuillées. Selon le procès, le coût estimatif pour chaque victime est d’environ un demi-million de dollars.

Le quotidien officiel de l’AP a fait référence à l’attaque en déclarant que le tueur est «mort en Shahid» (c’est-à-dire un martyr qui est mort pour Allah). En appelant le meurtrier terroriste un Shahid, l’Autorité palestinienne a déclaré à son peuple que l’assassinat des jeunes israéliens n’était pas sanctionné par l’islam et considéré comme un comportement islamique positif [source: Palestine Media Watch ].

L’État a déjà pris des mesures plus tôt contre les membres de la famille du meurtrier, y compris sceller leur domicile et révoquer leur statut de résident, ce qui entraînera leur exil vers l’Autorité palestinienne.

« C’est une décision qui marque une nouvelle ère dans notre lutte contre la terreur », a déclaré le ministre de l’Intérieur, Aryeh Deri, dans un communiqué de presse immédiatement après l’attaque de janvier. « Désormais, quiconque a planifié, ou envisagé de mener une attaque saura que sa famille paiera un prix élevé pour son acte odieux ».

L’action de l’Accusation vient de Dalia Kirstein, directrice générale de HaMoked: Centre pour la défense de l’individu, reconnue, entre autres pour son rapport anti-israélien à la Commission Goldstone, qui a complètement ignoré le rôle du Hamas dans le lancement de la Guerre de Gaza en 2012.

« La famille Al-Qanbar fait l’objet d’une campagne de revanche de la part de l’établissement après l’attaque perpétrée par le membre de la famille », a déclaré M. Kirstein. « Maintenant, sa veuve et ses quatre orphelins sont poursuivis pour des dommages et doivent indemniser l’Etat pour ses dégâts et ses dépenses en raison de l’attaque. Cela peut être légal, mais il est complètement méchant, vindicatif et laid. »

Oui, absolument – aussi totalement proportionné, comme en témoignent les tombes de quatre jeunes Israéliens dont le crime entier était de se retrouver debout sur un trottoir de Jérusalem dans un après-midi de janvier ensoleillé. Pour une fois, Israël abandonne son besoin d’être aimé en faveur de son but d’être redouté.

Par ailleurs, selon le responsable des ONG , en 2014, HaMoked a reçu 1,775 million de dollars de l’UE, de la Belgique, de la Finlande, de la France, de la Norvège, de l’Espagne, des Pays-Bas, du Fonds Ford Israel et du New Israel Fund.

