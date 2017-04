Israël, « tueurs d’enfants palestiniens » ? : 19 enfants de Gaza sont morts en 3 mois à cause de leurs parents…

Pendant qu’on crie lors des manifestations organisées par BDS, en France ou ailleurs, que les israéliens sont des tueurs d’enfants palestiniens, les médias arabes annoncent la mort de plus en plus d’enfants et bébés palestiniens, car leur parents ne les surveillent pas et les laissent dans la rue sans surveillance.

Mahmoud Yassin, un porte-parole du ministère des Transports et des communications à Gaza a déclaré que la bande de Gaza connaît une augmentation du nombre de décès d’enfants, à la suite d’accidents de la circulation.

Le nombre de décès d’enfants de Gaza depuis le début de 2017 (trois mois), est de 19 décès, dont 13 enfants âgés de deux ans et sept ans, mais aussi des bébés entre o et 2 ans.

Yassin a dit lors d’une interview accordée à « l’agence Palestine news d’aujourd’hui » : Le nombre de décès causés par rapport aux années précédentes, au cours de la dernière année 2016, est de 90 décès, dont 65 hommes et 25 enfants et femmes.

« Les conducteurs portent la responsabilité principale des accidents de la circulation dans la bande de Gaza et manquent d’engagement envers les enseignements du code de la route et la limitation de la vitesse et l’imprudence excessive. Les parents portent une partie de la responsabilité de la mort de leurs enfant car ils les laissent pendant de longues heures dans les rues densément peuplées. »

Il a noté « qu’un grand nombre de gens ont confiance dans les rues dans les endroits bondés où ils vivent et passent entrent les voitures et véhicules de transport, etc… Ils ont besoin d’une grande vigilance ».

Selon, Yassin, la plupart des accidents de la circulation qui se sont produits depuis le début de l’année dernière, ont touché en particulier des enfants qui ne sont pas dans les grandes rues principales de Gaza, mais dans les rues bondées et entre les maisons.

Il a poursuivi : Une grande partie de la responsabilité sont les parents suite à une négligence en laissant par inadvertance leurs enfants errant dans les rues jusqu’à des heures tardives, mais le conducteur est la première cause de ce qui se passe, comme le ministère des Transports pour sa part, qui doit punir le conducteur en lui retirant son permis de conduite dès l’apparition d’un accident de la circulation et subir un nouveau examen vers un nouveau cycle d’orientation avant de recevoir une nouvelle licence ».

Yassin a lancé un message aux parents en leur demandant « de faire attention à leurs enfants et de les surveiller, et de ne pas laisser les jeunes enfants dans les rues bondées de leur propre chef, le fait que les gros camions peuvent arriver à tout moment en raison de mépris pour un certain nombre de conducteurs ».

Quelles que soient les raisons qui ont conduit à la mort d’un grand nombre d’enfants à la suite d’accidents de la circulation, montrent que les parents responsables doivent maintenir leurs enfants et ne pas les laisser en proie à la mort car ils poussent leurs enfants vers leurs propres morts.

