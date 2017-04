Israël « tueur d’enfants palestiniens » ? | La police des frontières israéliennes sauve un enfant palestinien à Hévron

Une unité de la police des frontières opérant dans la ville de Hevron en Judée a prodigué les premiers soins d’urgence ce jeudi à un garçon arabe blessé apres une chute du toit d’un bâtiment.

Les officiers furent déployés à Hevron dans le cadre d’une opération de routine, mais au cours de leur mission, ils ont été accueillis par un groupe d’enfants arabes locaux qui étaient visiblement bouleversés, demandant une aide immédiate pour un ami qui avait subi de graves blessures lors d’ une chute.

Les enfants ont amené les policiers de la police des frontières vers leur ami blessé, qui était tombé en essayant de faire voler son cerf-volant depuis le toit d’un immeuble voisin.

Un ambulancier de la police des frontières a traité le garçon à la scène.

« Nous avons entendu les enfants crier quand, à notre grande surprise, un certain nombre d’enfants ont couru vers nous et ont commencé à crier en arabe et en nous dirigeant vers un garçon qui était tombé du toit d’un immeuble », a dit l’ambulancier de la police des frontières.

Deux officiers, l’ambulancier et une escorte se sont précipités à l’endroit du jeune blessé, où ils l’ont trouvé couché pleinement conscient sur le terrain, souffrant de blessures à la tête.

L’ambulancier a prodigué les premiers soins à l’enfant blessé, et a effectué des contrôles de base pour évaluer son état, puis une ambulance de Tsahal est venue l’évacuer à l’hôpital.

