Israël testera sa batterie de missiles Jetz 3 (Arrow ) en Alaska, pour la première fois en 2018.

Israël testera sa batterie de missiles avancée Jetz 3 (flèche ou « Arrow » en anglais) en Alaska, pour la première fois en 2018.

Le directeur général de la Société aérospatiale de l’Alaska, Craig Campbell, a déclaré que le test est inclus dans un contrat, de cinq à six ans, d’un montant de 80,4 millions de dollars entre son entreprise et l’Agence américaine de défense antimissile, signé l’été dernier.

L’intercepteur sera lancé à partir d’un site d’essai sur l’île de Kodiak.

« Il est l’un des meilleurs endroits pour tester et notre projet doit avoir lieu l’année prochaine », a déclaré l’amiral James Syrring, un haut responsable de l’ US Navy.

Le système de missiles Jetz a été développé par Israël Aerospace Industry (IAI) avec Boeing, et est géré en grande partie par le ministère israélien de la Défense et l’Agence américaine de défense antimissile.

Le développement du système au cours des dernières années, comprenait une série de tests lance des missiles et des intercepteurs dans l’espace. L’administration pour le développement des armes et Ministère de la Défense de l’infrastructure technologique a remis les intercepteurs à Israël Air Force (IAF), en Janvier dernier. En conséquence, le système intégré de la Force aérienne est déjà en service.

Ces batteries de missiles 3 ont été ajoutées au système de défense aérienne de trois niveaux construit en Israël. Ce système à trois couches comprend également le Dôme de fer et les batteries anti-missiles pour intercepter les missiles à courte portée, et le bouclier de David, prêt à être utilisé contre les missiles de moyenne portée et des véhicules aériens sans pilote (drones) adapté d’un système contre les missiles ennemis. Ce système est actuellement à un stade avancé de l’intégration à la veille de sa mise en service. En outre, Israël avec Jetz 2 et ses missiles balistiques est capable de faire tomber les missiles à longue portée.

