Israël sera l’hôte de la première conférence d’investissement franco-israélienne à Paris, avec 250 leaders de l’industrie hi-tech française, pour promouvoir les investissements français en Israël. La conférence, prévue pour ce jeudi à Paris, est le premier rassemblement de ce genre en France.

La première de ses conférences est destinée à favoriser la coopération entre les deux pays et à encourager les investissements français dans l’innovation israélienne. L’événement est une initiative conjointe de l’Autorité de l’investissement étranger et de la coopération industrielle du Ministère israélien de l’économie et de l’industrie, du Connecting Leaders Club of France et de la Mission économique du Ministère israélien de l’économie et de l’industrie en France.

Ziva Eger, directrice générale de l’Autorité de l’investissement étranger et de la coopération industrielle, qui parlera de l’écosystème unique d’Israël lors de la conférence, a salué l’intérêt manifesté par les entreprises françaises:

« Nous vivons à une époque où les entreprises internationales se sont rendues compte que pour réussir, ils doivent investir dans l’innovation, un domaine où Israël est un leader. Les entreprises françaises sont extrêmement intéressées à recevoir des informations sur les avantages potentiels de la coopération et de l’investissement avec Israël. Cette conférence n’est que le début de l’énorme potentiel d’investissement en Israël. L’Autorité est là pour accompagner les investisseurs français dès les premières étapes grâce à leur investissement et au-delà. »

La France a connu une renaissance de l’innovation au cours des dernières années. En outre, la France est un important investisseur mondial et son investissement étranger total a atteint 35 milliards de dollars en 2015, ce qui en fait le 13ème au monde.

Selon les données les plus récentes du Bureau central des statistiques d’Israël, les investissements de la France en Israël (jusqu’en 2014) se sont élevés à seulement 519 millions de dollars. Ceci, en dépit de la position d’Israël en tant que pays innovateur de premier plan selon l’indice mondial de l’innovation du Forum économique mondial. Cette conférence vise à renforcer le potentiel de l’investissement français en Israël.

La conférence se concentrera sur les domaines de la technologie alimentaire, des sciences de la vie, de l’auto-technologie et de la cyber-sécurité. Les dirigeants de l’industrie française Hi-Tech, ainsi que 15 entreprises israéliennes et les réalisateurs de fonds de capital-risque israéliens seront présents.

La société israélienne de puce Valens, qui a annoncé ce mois-ci un financement de 60 millions de dollars, fera partie des entreprises présentant leurs produits lors de la conférence automobile. Cette session sera suivie par des entreprises françaises de premier plan comme Renault, ou Airbus, l’un des plus grands fabricants d’avions au monde.

N'oubliez pas de commander votre drapeau d’Israël pour

Yom Haatsmaout

(selon les dimensions de votre choix) !