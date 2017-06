Israël se prépare à conserver les sommes versées aux prisonniers terroristes par l’Autorité palestinienne : 252 millions d’euros 

Le comité législatif ministériel a adopté une loi qui permettra à Israel une réduction d’un milliard de shekels (252 millions d’euros) à Ramallah, les droits de mutation équivalent à ce que l’Autorité palestinienne paie aux terroristes palestiniens emprisonnés en Israël et leurs familles, selon les estimations du ministère de la Justice.

Ceci est une proposition du partie Yesh Atid et de l’appui des membres de la Knesset (Parlement) de la coalition au pouvoir et l’opposition et sera prochainement présenté à la Knesset pour approbation.

Depuis la visite du président américain Donald Trump dans la région le mois dernier et sa critique publique envers le président palestinien Mahmud Abbás, pour financer le terrorisme , ce sujet est devenu un débat politique, concernant la question des « salaires» à des terroristes impliqués dans des attaques contre des civils et des soldats israéliens.

Yosi Kuperwasser un officier et chercheur à la retraite au Centre de Jérusalem pour le renseignement des affaires publiques, a déclaré que le gouvernement palestinien alloue sept pour cent de ses paiements annuels aux prisonniers.

« Ce chiffre, s’élève à plus de 200 millions d’euros, un chiffre très élevé », a dit-Kuperwaser.

« Ce n’est pas logique que les Israéliens paient le gouvernement palestinien pour qu’il à son tour paient des salaires à ceux qui commettent des actes terroristes contre les Israéliens et leurs familles », a dit l’ancien officier du renseignement.

