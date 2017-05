– ISRAËL, RÉVEILLE-TOI ! – Par Edmond Richter

Parfois quelqu’un exprime ce que je ressens avec tant de force que je ne résiste pas à la tentation de vous citer des extraits de l’article de Jack Engelhard dans Arutz 7 du 17 Octobre 2015:

„ Je sais que nous sommes un peuple rempli de compassion, mais cela en devient ridicule….Ce genre de miséricorde pour ceux qui nous attaquent donne aux ennemis d’Israël des atouts dont ils usent et abusent…

Ils savent à juste titre à quel point les Israéliens sont des pigeons. Est-ce que vous les entendez rire?…Tout bien considéré, c’est une farce et aujourd’hui, cela devient un cas manifeste d’aide à l’ennemi. Dans d’autres pays, cela se nommerait trahison…, Il y a une limite à tout, même à la compassion!…“,

Et ce commentaire d’un lecteur: „ La stupidité est ici sans limites. Le peuple juif semble porter en lui des tares générées par des siècles de soumission…Elles conditionnent encore et toujours son comportement… Il ne semble pas encore vraiment convaincu de ses droits inaliénables à son existence et de son droit incontestable sur sa terre „

J’ai analysé dans d’autres articles les raisons pour lesquelles nous nous conduisons ainsi, c’est à dire avec une éthique et une compassion dévoyées à l’extrême, jusqu’à la stupidité.

Aujourd’hui je veux rechercher où se trouve la limite?

Quand peut-on, quand doit-on juger que notre éthique et notre compassion ont atteint le maximum admissible et qu’au delà , cela devient du masochisme auto-destructeur et stupide?

Personnellement, je vois une ligne rouge à ne pas franchir: C’est lorsque notre ethique et notre compassion mettent en danger des vies juives.

C’est d’ailleurs en accord avec la Torah ainsi que dans la guémara (brakhot daf Noah) :

הקם להרגך השכם להרגו

Hakam léharguekha, hachkem lehorgo.

Traduction : 3celui qui se lève pour te tuer, lève toi plus tôt que lui pour le tuer ».

Il y a eu suffisamment de cas réels qui démontrent que ni cette ligne rouge, ni la Torah ne furent respectées : lors de la guerre de Gaza en juillet-août 2014, des soldats ont été mis en danger et certains ont été atteints dans leur chair à cause de nos règles excessives d’engagement qui visent à ne pas mettre la vie de civils palestiniens en danger !

Autres exemples de lignes rouges franchies:

– Les files de camions approvisionnant Gaza PENDANT la guerre. Approvisionner l’ennemi en temps de guerre EST un acte de trahison!!!

– La réparation PAR ISRAËL d’un transformateur Gazaoui, touché pendant la guerre de Gaza par une roquette du Hamas. L’assistance á l’ennemi pendant la guerre est un acte de trahison

– Les avertissements israéliens qu’un bombardement allait avoir lieu, ce qui permettait aux dirigeants et combattants du Hamas de s’enfuir et se cacher dans des lieux sûrs. L’armistice conclue, ils purent à nouveau sortir au grand jour, clamer victoire et enflammer à nouveau les foules avec leurs discours de haine. Ces discours font qu’aujourdui des gamins de 13, 15 ou 17 ans attaquent et tuent depuis trois semaines des Juifs avec des couteaux et des cocktails Molotov.

– Lu dans Jpost du 18/10/ 2015 : Projet du Gouvernement israélien:„ Les officiers de police auront le droit de fouiller toute personne se trouvant dans des lieux susceptibles de de violences, s’ils pensent que la personne en question est susceptible de porter une arme“. Ah bon??? C’est maintenant seulement que l’on a un projet de loi autorisant à les fouiller…???

Je lis ici et là des articles intitulés : Que faire?

Faire une liste d’actions possibles et efficaces est en fait facile, j’en donnerais quelques exemples plus loin. Mais beaucoup plus important encore est UN CHANGEMENT DE MENTALITÉ, en accord d’ailleurs avec la Torah.

Prenons un exemple remontant à la 2ème guerre mondiale. Lorsque l’Allemagne nazie vit le sort des armes tourner en sa défaveur (1943-1944), il y eut plusieurs tentatives de paix séparée avec l Angleterre. La plus connue fut celle de Rudolf hess, qui était considéré comme le dauphin d’Hitler, qui s’envola pour l’Angleterre. Churchill, absolument inflexible, le fit enfermer.

Imaginez un moment que Churchill eût accepté de faire un armistice avec Hitler en 1944. Sur le plan de l’éthique et de la compassion: Des millions de vies sauvées (sauf celles des Juifs naturellement)

Sur le plan des conséquences : nous aurions toujours un régime nazi en Allemagne, avec des mouvements neo-nazis en Europe des incessantes attaques avec dangers de renversement des régimes démocratiques : LA BÊTE IMMONDE VIVRAIT ENCORE et croîtrait et se multiplierait dans l’ombre avant que de resurgir plus dangereuse que jamais.

Grâce à Churchill, l’Allemagne nazie fut écrasée définitivement sans espoir de renaissance.

J’en viens maintenant au conflit israélo-arabe :

1) Les Arabes et les Palestiniens ont perdu trois guerres, mais furent à chaque fois sauvés par les USA, l’Europe, l’UDSSR, l’ONU…

2) Tant que les Arabes et les Palestiniens peuvent espérer prendre leur revanche, par les armes, par la diplomatie, par les négociations, par Oslo, ils ne CESSERONT JAMAIS de vouloir nous détruire.

3) Pour qu’ils cessent, il faudrait soit qu’ils soient écrases comme l’Allemagne nazie ou le Japon le furent, ce qui est impossible dans le contexte actuel, soit que nous les persuadions PAR DES ACTES, que le temps des compromis, des négociations, des gestes généreusement stupides (quelqu’un peut-il m’expliquer quelle mouche piqua Moshe Dayan lorsqu’il remis le Mont du Temple au Wafq Jordanien?), des terroristes relâchés et des « concessions pour la paix » EST DÉFINITIVEMENT TERMINÉ.

4) Les persuader de cela, PAR DES ACTES, exigera de nous une volonté sans failles et un langage nouveau (chaque fois que Netanyahou déclare vouloir négocier sans conditions avec Mahmud Abbas, il se transforme en Dhimmi inférieur et redonne l’espoir aux Palestiniens qu’ils réussiront quand même à nous faire capituler et nous virer petit à petit d’Israël)

A titre d’exemple pour ce langage nouveau, voici le video-clip du nouveau chef de la police israélienne, Ron Ashich, dont Bibi pourrait s’inspirer!

https://www.facebook.com/yoelbenamou.shimitavori?pnref=story

(avez-vous remarqué comme les Arabes se taisent ?)

5) Un langage nouveau ne suffira pas pas. Il doit être suivi d’ ACTES NOUVEAUX, concrets, immédiats * et volontairement DISPROPORTIONNÉS par rapport à ce qui les a motivés.

Exemples:

5.1)- Arrêter ou tuer les auteurs d’attentats qu’il s’agisse de pierres, de rochers de cocktails Molotov, de couteaux de voitures-béliers.

– Détruire immédiatement et sans procès leur maison ou celle de leur famille

– Déportation immédiate et sans procès de toute leur famille vers Gaza ou la Jordanie

5.2) Fermeture immédiate du Mouvement Islamique (branche Nord) et expulsion de son chef le sheikh Raed Salah.

5.3) Fermeture ou brouillage de la Télévision palestinienne tant qu’elle incitera à la haine

5.4) Les Imams d’Al Aqsa ou d’ailleurs seront arrêtes ou expulsés. Le cas échéant, ils seront extirpés par la force et manu militari d’Al Aqsa

5.5) La famille Tamimi sera arrêtée et expulsée

5.6) Il sera exigé de tout citoyen israélien (y compris et surtout les arabes israéliens) un serment de fidélité, assistance et soutien à Israël. Ceux qui s’y refuseront seront expulsés immédiatement.

5.7) Exiger des députés arabes de la Knesset un serment de fidélité, assistance et soutien à Israël. Ceux qui y contreviendront seront déchus de la nationalité israélienne et expulsés.

5.8) Expulsion de tous ceux qui incitent à la haine et/ou désinforment (journalistes douteux, Imams prêcheurs ou simples citoyens)

5.9) Couper les paiements aux terroristes emprisonnés. (Lu dans Alyaexpress News du 18/10/15: „ Il est temps pour Israël de cesser de fournir des pensions aux familles des terroristes qui ont été tués „ L’avocat Dr. Haim Misgav).

Ah bon? Parce qu’Israel payait jusqu’à maintenant ? Afin que le terroriste puisse partir tranquille, sachant que sa famille manquera de rien?)

5.10) Couper l’electricité dans les territoires disputés ou à Gaza tant que les dettes d’electricité ne seront pas reglées (en n’exigeant pas ce reglement, nous aidons Abbas à payer la solde des terroristes emprisonnés)

5.11) Bloquer l’Internet à Jérusalem Est

5.12) Couper ou bloquer les téléphones de toute organisation islamiste incitant à la haine d’Israël avant de les expulser.

5.13) Bloquer les transferts de fonds à l’Autorité Palestinienne tant que celle-ci incitera à la haine (il faut vraiment être maso pour payer celui qui vous crache à la figure)

5.14) En ce qui concerne le Mont du Temple, toute une liste de mesures est à lire dans:

http://alyaexpress-news.com/2015/09/nettoyage-au-karcher-sur-le-mont-du-temple-par-edmond-richter/

CONCLUSION : Il est temps de comprendre que nous sommes en guerre. On peut le déplorer, on peut regretter d’avoir si peu de monde à nos côtés, on peut se plaindre d’être si mal compris, si mal aimés**. Il n’en reste pas moins que nous sommes en guerre et que nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Alors il est temps de se réveiller et d’agir en conséquence:

Nous avons besoin d’une mentalité de guerre, d’un comportement de guerre, de lois de guerre, de mener une guerre offensive, jusqu’à ce qu’ils comprennent qu’ils n’ont aucune chance de gagner et aucune chance de grappiller quoique ce soit , car nous sommes les vainqueurs, que nous sommes chez nous pour y rester et que nous ne laisserons personne, je dis bien personne, nous contester ce droit.

Par Edmond Richter pour Alyaexpress-News

* Plus le temps s’écoule entre l’acte hostile et la punition, moins elle aura d’effets et plus elle sera ressentie comme une injustice arbitraire. Démolir la maison des assassins des Fogels 4 ans après est une idiotie. Il fallait le faire 4 ans auparavant.

** „Ce qui impressionne le monde, c’est la puissance. C’est pourquoi Israël n’a jamais été autant admiré et respecté dans le monde entier qu’après la guerre des 6 jours en 1967. Nous avions montré à nos ennemis de quoi nous étions capables, de quel acier nous étions forgés.

Depuis, hélas, Israël a laissé ce respect craintif dont nous jouissions, disparaître peu à peu, du fait de nos hésitations, de notre inaction (ou de nos réactions trop tardives), de nos concessions, de nos abandons successifs de terres et de contrôles.“ Extrait d’un article paru dans Arutz7 le 18 Octobre 2015

