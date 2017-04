Israel répond de façon efficace aux menaces des centaines de prisonniers pour la grève de la faim

Le Bureau des prisons a prit des mesures contre les organisateurs de la grève de la faim de masse de prisonniers palestiniens, et a assuré que « tout est sous contrôle. »

Selon Ynet, les organisateurs de la grève de la faim sont aujourd’hui isolés, et transférés dans d’autres prisons.

Marwan Barghouti qui est le principal organisateur a été transféré à la prison de Kishon à Haïfa.

Le refus de nourriture est considéré comme une infraction disciplinaire pour laquelle les autorités pénitentiaires peuvent priver les prisonniers de divers « privilèges » comme la rencontre avec les parents, l’utilisation des radios, des télévisions et des appareils électriques.

Aujourd’hui, toutes ces sanctions sont adoptées contre 1200 détenus dans sept prisons, qui ont refusé de manger à l’appel de Barghouti.

Barghouti a réussi à transmettre en quelque sorte cette volonté dans une lettre ouverte dans le New York Times. L’administration pénitentiaire a découvert ce texte, et remarqué que l’auteur était Barghouti lui-même, et compte tenu de la possibilité d’amener un prisonnier à la cour disciplinaire.

Ynet a publié des commentaires de l’administration pénitentiaire:

« Nous avons beaucoup d’expérience avec les grèves de la faim des prisonniers, nous sommes en mesure de faire face à la situation. Nous ne négocions pas avec les prisonniers. Nous devons nous préparer à la possibilité d’une grève de la faim en coordination avec l’armée israélienne, le ministère de la Santé, le Shin Bet, la police et d’autres autorités ».

