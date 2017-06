Beaucoup de gens n’avaient jamais entendu parler de la SLA (Sclérose latérale amyotrophique) lorsque le «défi du seau à glace» a balayé le monde en ligne. L’engouement des médias sociaux a contribué à créer une prise de conscience globale de la maladie dégénérative de la SLA. Pour les chercheurs de l’Université Ben Gurion du Negev (BGU), le défi de la SLA est bien plus qu’un seau d’eau glacée.

Maintenant, un médicament pré-conçu et créé par le Dr Rachel Lichtenstein de BGU pourrait être la clé pour prolonger la vie des patients souffrant de SLA (Sclérose latérale amyotrophique). Ce médicament, qui a été utilisé pour traiter les patients atteints de lymphome, pourrait également avoir des implications positives pour ceux qui souffrent des maladies d’Alzheimer et de Parkinson.

«Nous avons emmené à Atroxican, un médicament existant utilisé pour traiter les patients atteints de lymphome et l’a reformulé pour l’utiliser contre la maladie de la SLA redoutée», a déclaré le Dr Rachel Lichtenstein, qui travaille dans le département de génie biotechnologique de l’Université Ben Gurion. Le médicament remanié a été capable de confondre et de tromper les anticorps, les empêchant de se fixer et de tuer des cellules cérébrales saines, ce qui affaiblit lentement les personnes atteintes de SLA. Nos études préliminaires en laboratoire ont montré des résultats impressionnants, avec une possibilité significative de prolonger l’espérance de vie chez les patients atteints de SLA d’au plus 4,5 ans ou plus « .

Parce que la SLA affecte les cellules nerveuses trouvées dans la moelle épinière et le cerveau, et pourrait provoquer des anticorps du système immunitaire pour attaquer et tuer les cellules nerveuses du corps, le Dr Lichtenstein a concentré ses efforts sur la prévention de cette réponse auto-immune altérée. Comme la cause exacte de la SLA n’est pas connue, la recherche s’est concentrée sur l’allongement de l’espérance de vie après l’apparition, qui se situe actuellement entre deux à cinq ans pour un grand pourcentage de patients atteints de SLA. Le médicament ré-conçu du Dr Lichtenstein a le potentiel de modifier de façon significative ces chiffres.

À l’heure actuelle, il n’y a qu’un médicament disponible pour les patients atteints de SLA, ce qui aide à prolonger la survie des patients de seulement trois à six mois.

Si la recherche du Dr Lichtenstein s’effondre, d’autres patients atteints de maladies auto-immunes comme la maladie d’Alzheimer et la maladie de Parkinson pourraient en bénéficier.

La maladie d’Alzheimer et la maladie de Parkinson ont le même symptôme clinique que la SLA avec une faculté altérée pour nettoyer le cerveau des protéines et des toxines.

Le Dr Lichtenstein a déclaré : «Si la technique que nous avons découverte s’avère effectivement efficace pour améliorer le mécanisme d’auto-nettoyage du cerveau, elle pourrait améliorer la vie de millions de personnes».

Le Dr Lichtenstein est ravi des résultats initiaux et espère que la FDA (Food & Drug Administration) accélère le reformulation de ce médicament parce qu’il repose sur une formule existante.

« Nous sommes enthousiasmés par les résultats de ce processus qui nettoie les débris cellulaires dans le système nerveux central et promet de traiter d’autres maladies débilitantes », a-t-elle déclaré.

Livraison internationnale et gratuite à partir de 5 kg CONTACT : sud.israel@yahoo.fr