Israël : Il refuse de donner le guet (divorce) à sa femme car il est « une femme »…

Qui est fille, qui est garçon ? Le monde devient t’il fou ?

La vie aujourd’hui est de plus en plus bizarre et Israel malheureusement vit aussi des situations compliquées, comme le cas de ce couple de « deux femmes » qui est arrivé à un Beth Din en Israël en désaccord pour un « get » (acte de divorce).

Il apparaît que l’une des « deux femmes » est un transsexuel, donc l’ancien mari qui vit aujourd’hui en tant que femme.

Ce couple a des enfants et aujourd’hui, le père vit comme une femme. Il soutient qu’il est aujourd’hui une femme et qu’il ne peut pas divorcer de sa femme car selon lui : » une femme ne peut pas donner un « get » « (et en même temps la pension pour les enfants).

Le Beth Din a jugé cependant, maintenant qu’il (ou elle) doit donner le « get » pour rompre la liaison martiale entre eux, mais égoïstement, il refuse.

Le Beth Din a mis en garde qu’il sera mis en prison pour avoir refusé de donner à sa femme un « get ».

