Le SandBoarding ? Vous connaissez ? Si vous êtes un amateur de la glisse, et le ski, ou même le surf, et bien cette activité qui se fait principalement dans le desert du Negev pourrait vous faire surfer sous cette chaleur de plus de 35 degrés !

Le SandBoarding, c’est tout simplement une planche de surf + une dune et surtout des guides qui vous ferons découvrir cette discipline hors norme !