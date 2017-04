Pourquoi Israel, pays leader des panneaux solaires n’aide pas ses residents comme le fait l’Allemage ?

Un demi million de foyers privés en Allemagne sont déjà équipés de panneaux solaires sur les toits, et l’activité de l’installation de ces systèmes se développe rapidement .

En 2017, les chiffres ont considérablement augmenté selon Bloomberg. L’ année dernière, la capacité totale des centrales solaires domestiques en Allemagne a augmenté de 1,52 gigawatts.

Ce boom est dû à une combinaison de deux facteurs principaux: le prix des panneaux solaires a chuté de 70% au cours des 10 dernières années, et le gouvernement allemand maintient les tarifs incitatifs pour l’électricité solaire, les réduisant plus lentement que la baisse du prix des panneaux solaires.

En 2014, le taux garanti pour les petites centrales solaires était de 13,15 cents par kilowatt, depuis le début de l’année 2017 à 12,3 cents par kilowatt. La rentabilité des panneaux solaires à la maison augmente chaque année.

En outre, l’Etat subventionne les batteries d’achat pour le stockage public de l’énergie solaire. De tels systèmes, qui permettent une autonomie énergétique installée dans 50.000 foyers allemands.

En Israël, pays leader dans ce domaine, le gouvernement non seulement ne subventionne pas l’installation de systèmes solaires dans des maisons privées, mais aussi veux prévenir activement leur introduction. En effet, les maisons avec des panneaux solaires sur les toits sont considérés comme des « affaires » et les propriétaires sont tenus d’enregistrer auprès de l’administration fiscale et payer la taxe de séjour à des taux plus élevés.

Par conséquent, des panneaux solaires sur les toits des maisons privées sont encore dans notre pays ensoleillé une rareté exotique…Ce qui est bien dommage !

