Israel offre un cadeau à l’UNESCO | « Il y a 2 000 ans, les Romains ont détruit le Temple, aujourd’hui, l’UNESCO essaie de détruire l’histoire de Jérusalem »

Israël a remis une réplique d’une frise de l’Arc de Titus à la tête de l’UNESCO, en utilisant le monument commémorant la victoire de Rome sur Jérusalem pour une critique pas si subtile des résolutions de l’organisation qui ignorent les liens juifs avec la ville sainte.

L’idée vient à l’origine du Premier ministre Benjamin Netanyahu, après que l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation et la science ait adopté une résolution l’année dernière qui n’utilisait que des noms musulmans pour les sites sacrés de la vieille ville de Jérusalem.

La réplique sera exposée au siège de l’UNESCO à Paris en tant que « salut de la vérité historique sur l’existence de deux temples sur le Mont du Temple », a déclaré Carmel Shama-Hacohen, ambassadeur d’Israël à l’agence.

Shama-Hacohen a remis la réplique à la directrice générale sortante de l’UNESCO, Irina Bokova, qui, dans son discours, a offert une critique plus subtile des résolutions anti-israéliennes unilatérales adoptées de façon routinière par les Etats membres de son organisation.

« Il y a 2 000 ans, les Romains ont détruit le Temple et l’ont retiré du peuple juif. Et aujourd’hui, l’UNESCO essaie de détruire et de supprimer l’histoire de Jérusalem du peuple juif « , a déclaré Shama-Hacohen lors de l’événement.

« Lorsque le conseil exécutif de l’UNESCO adopte tous les six mois une résolution qui nie le lien entre le peuple juif et le Mont du Temple, ils adoptent non seulement une résolution politique, ils adoptent une résolution qui nie le droit de l’Etat d’Israël à exister et le droit de l’autodétermination du peuple juif « , a-t- il déclaré.

En outre, de telles résolutions « ouvrent la voie à la propagation de l’antisémitisme et du terrorisme », a poursuivi Shama-Hacohen.

