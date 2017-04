La Syrie publie des photos de la base détruite

Bien qu’officiellement l’armée israélienne refuse de commenter les informations des médias étrangers, des sources israéliennes nient le fait qu’Israël a bombardé une des forces de la défense civile soutenant Assad, et tuant trois soldats.

Selon des sources de sécurité israéliennes, les prétentions de l’attaque sur la Syrie par l’armée israélienne sont fausses. Les sources ont affirmé que contrairement aux rapports des médias arabes et les allégations de forces de défense civile en Syrie, il n y a pas eu d’attaque israélienne cependant, des sources officielles ont refusé de commenter les rapports.

Ce matin, il a été rapporté que l’armée israélienne a bombardé la base de la défense civile appartenant aux forces du régime du président Bachar al-Assad en tirant deux missiles.

Selon les rapports des sites « al Mayadeen » et « Al-Jazeera », ainsi que d’autres sites, les bombardements israéliens visaient la province de Fawwar à Quneitra, tuant au moins trois soldats et en blessant deux autres. L’Observatoire syrien a confirmé que le bombardement a été effectué, mais n’a pas donné plus de détails.

La défense civile en Syrie a annoncé sur la page Facebook trois morts dans les hauteurs du Golan qui appartient à l’unité de la défense civile et a publié des images de la base qui aurait été bombardée par l’armée israélienne.

En outre, la milice a publié le nom d’un des personnes tuées dans l’attaque : Mohammed Ahmed Ibrahim, né en 1995.

