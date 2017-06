Beaucoup en Israël critiquent la création d’Israël et prétendent qu’Israël a été établi comme un avant-poste colonial de la Grande-Bretagne. La déclaration est absurde et facilement réfutable.

Droit international, droit non britannique

Diverses lois internationales ont approuvé l’immigration de Juifs en Palestine et les organismes internationaux ont approuvé la création de l’Etat juif d’Israël.

Mai 1949: Approbation internationale : les Nations Unies ont voté pour admettre l’Etat d’Israël en tant qu’État membre, à la fin de la guerre d’Israël avec les pays arabes.

Mai 1948: Approbation internationale : Les Etats-Unis, l’Union soviétique et plusieurs autres pays ont reconnu Israël peu après qu’ Israël a déclaré son indépendance.

Mai 1948: Israël déclare l’indépendance, mais pas de la Grande-Bretagne : Israël a attendu de déclarer son statut jusqu’à ce que la Grande-Bretagne ait quitté la terre sainte et a complété son mandat. La Déclaration d’Indépendance israélienne n’a jamais mentionné la Grande-Bretagne, car GB n’a jamais considéré la terre comme une colonie (comparez-le à la langue dans la Déclaration d’Indépendance des États-Unis qui a mentionné la rupture des liens avec la GB).

Novembre 1947 Vote de la partition des Nations Unies: les Nations Unies ont voté pour créer un Etat juif en Palestine avec 33 voix pour, 13 contre et 10 abstentions (la Grande-Bretagne s’est abstenue).

Juillet 1922 Ligue des Nations La patrie juive établie : la Société des Nations (précurseur des Nations Unies) a voté pour briser l’ancien Empire ottoman et placer la zone de Palestine sous contrôle britannique. Cette région de la Palestine comprenait des régions de la Jordanie et d’Israël qui devaient inclure un «foyer national pour le peuple juif ».

Conférence d’avril 1920 de San Remo. Les Alliés de la Première Guerre mondiale (Grande-Bretagne, France, Japon et Italie) ont voté pour l’ établissement en Palestine d’un foyer national pour le peuple juif, étant entendu que rien ne doit être fait qui pourrait porter préjudice aux droits civils et religieux existants Les communautés non juives en Palestine, ou les droits et le statut politique dont jouissent les Juifs dans tout autre pays . »

Le terme «Mandat britannique» est devenu confus pour de nombreuses personnes et Israël est devenue une «colonie britannique». C’est tout simplement faux. Les puissances mondiales ont séparé d’énormes sections du Moyen-Orient avec des domaines sous l’administration britannique et française, y compris les pays connus aujourd’hui comme le Liban et la Syrie. Personne ne se réfère à l’un de ces pays comme une «colonie».



Mandats britanniques et français couvrant une grande partie du Moyen-Orient

Les Britanniques ne favorisaient pas les Juifs en Palestine

En dépit de la langue dans le mandat de 1922 selon laquelle les Britanniques devraient « faciliter l’immigration juive » en Palestine, les Britanniques se sont opposés aux Palestiniens locaux qui cherchaient à réduire l’afflux de Juifs. À la veille de la Shoah en Europe, lorsque les Juifs étaient désespérés pour trouver un lieu afin de fuir, les Britanniques ont publié le «Livre Blanc» de 1939 qui limitait le nombre de Juifs qui pouvaient entrer en Palestine. Cet édition a coûté cher probablement à des milliers de milliers de Juifs européens.

Le décret britannique a créé d’énormes tensions entre les Juifs palestiniens et les Britanniques. Il y avait beaucoup de combats entre les groupes, le plus célèbre étant la destruction de l’hôtel King David en 1946.

Pas de transfert des Britanniques

Comme décrit ci-dessus, les Britanniques étaient simplement des administrateurs de la Palestine pour une période temporaire. Ils n’ont pas cherché une présence permanente de soldats ou de civils. Pratiquement aucun Juif britannique (ou non-juif) s’est déplacé vers la Palestine de façon permanente au cours de la période du Mandat jusqu’en 1948. Les Juifs qui sont venus en Palestine dans le cadre de la période du mandat sont principalement venus d’ailleurs en Europe et en Russie:

Troisième Aliyah (1919-1923): 40 000 de Russie et de Pologne

Quatrième Aliyah (1924-1929): 82 000 (plusieurs par la suite) de Pologne; Russie; Roumanie; Lituanie; Yémen et Irak

Cinquième Aliyah (1929-1939): 250 000 d’Europe fuient les nazis allemands

Aliyah Bet (1939-1948): 110 000, principalement illégalement, en contrebande d’Europe et fuyant la Shoah

Droits des peuples autochtones

Les puissances mondiales ont voté pour permettre un foyer national pour le peuple juif pour quelques raisons:

Les juifs étaient indigènes en Israël, comme l’a déclaré le Mandat, le monde a reconnu » la connexion historique du peuple juif avec la Palestine et les motifs de reconstitution de son foyer national dans ce pays «

et les motifs de son foyer national dans ce pays « Les Juifs ont été expulsés de leur domicile

Les Ottomans et d’autres ont rendu difficile l’entrée pour les Juifs et les acquisitions des terres pendant des centaines d’années

Les Juifs avaient des royaumes et des Temples religieux dans la terre sainte depuis plus de 1000 ans, mais ils ont été expulsés contre leur volonté. Les nouvelles lois internationales visaient à éliminer les barrages routiers modernes qui étaient placés devant les Juifs pour se déplacer en Palestine et posséder les terres.

Même s’il était difficile pour les Juifs de se déplacer vers la Palestine et d’acquérir des maisons sous l’empire Ottoman, les Juifs étaient des groupes religieux les plus dynamiques de 1800 à 1914. Les Juifs ont également été le plus grand groupe religieux de Jérusalem depuis 1870.

La langue

Les langues officielles en Israël aujourd’hui sont en hébreu et en arabe. Alors que l’anglais est largement parlé, ce n’est pas une langue officielle, soulignant en outre que le pays n’a jamais été établi en tant que colonie britannique.

ISRAËL: RE-ÉTABLI EN DROIT INTERNATIONAL

Bref, il n’y a aucun fondement pour appeler Israël une colonie britannique. La communauté mondiale a approuvé la facilitation de la libre circulation des Juifs dans leur terre sainte, où les juifs vivaient déjà. La communauté mondiale a finalement approuvé la RE-ÉTABLISSEMENT d’ un Etat juif. Ce n’était pas la Grande-Bretagne qui a crée arbitrairement une colonie pour ses propres fins.

Il convient également de souligner que le sionisme n’était pas seulement une idée moderne rêvée par les juifs en réaction à l’antisémitisme en Europe et en Russie. Henry Dunant (1828-1910), le gagnant du premier prix Nobel de la paix était un ardent sioniste chrétien qui préconisait vivement les droits des Juifs de vivre en Palestine dans les années 1860.



Voter pour Israël aux Nations Unies, 1947

La «Cisjordanie» n’est pas une colonie israélienne

Comme indiqué plus haut, la communauté mondiale a approuvé les droits des Juifs de se déplacer dans leur ancienne patrie dans la terre sainte. Ce droit a été accordé à toute la région, y compris la Judée et la Samarie. Alors que l’ONU a voté pour reconnaître un Etat juif dans une partie de la Palestine, le droit de se déplacer dans toute la région a été approuvé dans des résolutions répétées il y a plusieurs décennies.

Bien que l’ONU ne reconnaisse pas la Judée et la Samarie pour faire partie d’Israël, elles ne le reconnaissent pas non plus dans le cadre de la Jordanie qui l’a annexé illégalement en 1950 (La Jordanie a abandonné toutes les revendications de la région en 1988). L’ONU aimerait que cette région fasse partie d’un nouvel Etat arabe de Palestine par des négociations avec Israël.

Le désir de voir un nouvel Etat palestinien ne signifie pas que le droit international protégeant les droits des Juifs à vivre dans la région est nul et non avenu. Le mandat britannique de 1922 L’article 15 stipule expressément que » personne ne doit être exclu de la Palestine pour le seul motif de sa croyance religieuse ». « » Personne « comprenait des Juifs, et » la Palestine « couvrait l’ensemble de la zone de mandat de 1922.

Les accords d’Oslo de 1993 et ​​1995 qui ont été négociés entre l’Autorité palestinienne et Israël ont spécifiquement déclaré qu’Israël contrôle et administre la majeure partie de la « Cisjordanie ». En tant que tel, Israël approuve le logement, les routes et l’infrastructure pour tous. Les Palestiniens conviennent donc qu’Israël est en charge du logement et le droit international approuve les juifs vivant dans la région. Israël agit en tant qu’administrateur, de la même manière que la Grande-Bretagne a agi en tant qu’administrateur pour la Palestine de 1922 à 1948.

Enfin, les «établissements» sont principalement situés à côté des grandes régions métropolitaines d’Israël. Contrairement aux colonies européennes qui se trouvaient à travers les océans et à des milliers de kilomètres du pays, ces maisons juives ne sont que des banlieues de grandes villes israéliennes comme Jérusalem et Tel-Aviv. Ils se trouvaient de l’autre côté d’une « ligne verte » invisible qui était les Lignes d’armistice de 1949. Ces accords d’armistice indiquaient spécifiquement que ces lignes ne devaient pas être considérées comme des frontières.

Conclusion

Les juifs ont vécu dans toute la terre sainte pendant des milliers d’années, y compris dans toute la Judée et la Samarie / la «Cisjordanie». Les lois internationales ont facilité la capacité des Juifs de revenir dans leur pays d’origine.

Les juifs étaient autonomes depuis plus de mille ans dans la terre sainte. Les lois internationales ont reconstitué le foyer juif national.

Alors que la Jordanie a attaqué illégalement Israël et expulsé tous les juifs de Judée et de Samarie contre la quatrième Convention de Genève en 1949, ces actions illégales ne peuvent pas empêcher les juifs de vivre une fois de plus dans les maisons qu’ils achètent légalement dans tout le pays.

Lorsque vous entendez le président intérimaire de l’Autorité palestinienne chanter « occupant colonial » ou des personnes mal informées affirment qu’Israël est un outil colonialiste, envoyez-leur cet article.

