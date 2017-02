Israël n’a pas construit pendant une période de 20 ans, alors pourquoi n’y a-t-il pas de paix ?

Selon, Reuters (avec leur mots et expressions controversés) :

En fait, ce n’est pas du tout le cas et c’est même de la désinformation flagrante !

De nombreux autres médias comme Reuters et le NYT ont laissé penser qu’au cours des dix dernières années, Israël a construit des « colonies » sans arrêt et à une vitesse vertigineuse.

Selon le groupe israélien de défense des droits de l’homme, B’Tselem, Israël a établi pour la dernière fois de nouvelles colonies en Cisjordanie en 1999, bien que des postes comme Amona, installés sans autorisation officielle, aient été construits beaucoup plus récemment.

« Tel que promis il y a un mois et demi aux colons, (Netanyahu) a mis en place un comité qui favorisera la création d’un nouvel établissement … Il commencera à travailler immédiatement pour localiser un endroit et établir le règlement », selon la déclaration du Cabinet du Premier ministre.

Ce ne sont que des petites extensions de villages juifs déjà existants pour accommoder la croissance naturelle et certaines approbations de bâtiments dont beaucoup n’avaient jamais réellement été construits. Dans un petit nombre de cas, ils ont rétroactivement légalisé des avant-postes construits contre le souhait du gouvernement israélien.

Des milliers de journalistes internationaux sont passés par Israël au cours des vingt dernières années, et aucun d’entre eux n’a rapporté la construction de bâtiments réels.

Soudainement, les médias rapportent une histoire complètement différente et seulement aujourd’hui, Israël commence à peine à faire face à cette désinformation.

Soudain, la semaine dernière, ils se sont aperçus, pour induire en erreur leur lecteurs, qu’Israël agit encore plus contre la paix que pendant toutes ces années d’intransigeance israélienne et de gouvernement d’extrême droite du Likoud.

Ils ont insisté pour que la construction soit complètement gelée. Et pendant au moins deux périodes, Israël a fait exactement cela : une seule fois en dix mois et une autre fois pour 18 mois. Le reste du temps, Israël n’a fait que ralentir la construction et la plupart des constructions se trouvaient dans des zones qui font partie d’Israël sous tout accord concevable.

Ces médias sont forcés d’admettre qu’ils mentent à leurs lecteurs et consommateurs depuis si longtemps avec la propagande arabe palestinienne, de sorte que la vérité est obscurcie derrière les informations concernant les « nouvelles colonies ».

Ce sont les Palestiniens qui sont devenus de plus en plus intransigeants en refusant de négocier même lorsque les activités de colonisation étaient gelées ou presque gelées.