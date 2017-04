Israël met en place un programme pour freiner les déchets alimentaires et en faire profiter les plus pauvres

Le ministère de l’Agriculture d’Israël a mis au point un programme visant à contourner les 18 milliards de shekels estimés (5 milliards de dollars) de denrées alimentaires annuellement.

Il comprend le financement de la récolte des cultures dont les agriculteurs ne peuvent vendre et organiser leur distribution aux familles nécessiteuses.

Cette estimation comprend les pertes dans les fermes, dans les entreprises d’emballage, dans les établissements de vente au détail et au domicile des consommateurs. L’objectif de ce programme du ministère est de réduire les déchets alimentaires à la ferme et chez les détaillants alimentaires.

Le ministère encouragera également l’utilisation de l’emballage qui prolonge la durée de conservation des produits frais au supermarché. Le plan encouragera également la vente – à prix réduit – des fruits et légumes qui ne sont pas esthétiques, mais comestibles.

Sur une base mondiale, on estime que 35 pour cent de tous les aliments sont gaspillés à un moment donné le long de la chaîne d’approvisionnement, de la ferme à la maison du consommateur.

Une étude menée à la fin de l’année dernière en Israël par l’organisation de secours alimentaire sans but lucratif Leket et le cabinet de conseil BDO a révélé que 18 milliards de shekels est la valeur de la nourriture qui est gaspillée dans le pays chaque année. C’est l’équivalent de 1,6 pour cent du produit intérieur brut d’Israël.

Les agriculteurs israéliens et les consommateurs gaspillent moins que leurs homologues américains. Néanmoins, les déchets ménagers israéliens sont en moyenne de 84 kg de nourriture par mois, d’une valeur en moyenne de 616 shekels.

L’étude Leket Israël BDO prévoit qu’il est possible d’éliminer environ la moitié du volume de nourriture gaspillée en Israël. Ce serait accompli par étapes qui incluent la récolte des cultures qui ne sont pas encore cueillies, la consommation de produits meurtris et d’autres qui ne sont pas vendus par les détaillants alimentaires et les restes de nourriture des restaurants et hôtels et la nourriture qui est proche de sa date d’expiration.

« Environ 18 pour cent de la population est confrontée à l’insécurité alimentaire sévère et si nous sommes en mesure d’aider les plus faibles populations qui reçoivent des aliments frais, en bonne santé, il est de notre obligation morale de le faire tout en renforçant la capacité des agriculteurs et sans perturber les forces du marché ».

La famille israélienne jette en moyenne 4.200 shekels de nourriture par an en omettant d’estimer correctement ce qui sera consommé, selon le ministère de l’Agriculture. En plus des mesures concrètes dans le programme du ministère de l’Agriculture, le plan prévoit une campagne d’éducation des consommateurs afin d’encourager à jeter moins de nourriture et éduquer le public sur les pratiques optimales de conservation des aliments.

Le ministère encourage également le développement de la technologie pour prolonger la durée de conservation des aliments, tels que l’emballage alimentaire qui maintient l’humidité et les méthodes optimales pour retarder la maturation des produits.

Tzuk-Bar, le directeur général adjoint du ministère, a noté que la population israélienne augmentera de 1,5 million dans la prochaine décennie.

« Nous devons nous assurer vers une nouvelle offre de la nourriture à toutes ces bouches supplémentaires », a-t-il dit. « Si nous nous engageons maintenant à trouver une solution au problème du gaspillage alimentaire aussi bien au supermarché et dans les ménages, nous serons prêts à relever les défis à venir [et] et tirer un profit efficace des ressources limitées à notre disposition. »

