Israël met en garde sur le manque de contrôle dans les « discours de haine » des réseaux sociaux

Israël met en garde contre la montée du « discours de haine » sur les réseaux sociaux et a dénoncé le manque de contrôle lors d’une conférence organisée sous ce nom par le ministère des Affaires étrangères à Jérusalem pour lutter contre ce phénomène.

Le directeur du ministère, Yuval Rotem, a déclaré que le « danger » et la forte exposition « de cette haine sur les réseaux sociaux, dans lesquels ils investissent « jusqu’à neuf heures par jour, » avait une « dimension négative ».

Rotem a ajouté que l’utilisation de ces médias « peuvent saper les moyens de combattre »: « L’incitation à la haine qui se propage à travers les réseaux. Il faut comprendre que ce n’est pas un problème local, mais global, car il s’agit aujourd’hui d’un probleme mondial, « dit-il, ajoutant qu’il est nécessaire d’orienter les réponses et » créer de nouvelles façons de le combattre ».

Pour sa part, le vice-directeur général des médias et des affaires publiques, Noam Katz, croit que la priorité est de trouver et apporter des solutions pour éviter le « discours de haine » dans ces espaces virtuels, et a souligné la nécessité d’établir « de nouvelles mesures juridiques » .

« Nous ne pouvons pas laisser cela entre les mains des entreprises, mais celle du gouvernement » at-il dit et a révélé que les pourparlers ont lieu avec des sociétés Internet et le public « pour bloquer les contenus illicites sur Facebook et autres réseaux sociaux. »

Le panneau « numérique du terrorisme et de la haine », a été illustré par deux chercheurs concernant des publications sur les réseaux sociaux où les images avec des couteaux ou des commentaires appelant à la violence .

Les chercheurs ont souligné, entre autres des exemples de cas d’antisémitisme et le partage par les Arabes de publications avec un contenu violent.

Israël a augmenté l’alerte de ces informations sur les réseaux sociaux et depuis ces deux dernières années, les autorités ont arrêté 400 personnes soupçonnées d’avoir l’intention de commettre des attaques sur le territoire, selon le journal Haaretz.