Israël met en garde ses citoyens en Corée du Nord: Restez loin de la zone dangereuse !

Encore une fois, les Israéliens aventureux dont l’ adrénaline semble dépasser leur bon sens sont attirés par un agent de voyage israélien qui organise un voyage de 11 jours en Corée du Nord et en Chine.

Concernant la Chine, Israël a une relation chaleureuse avec ce pays mais en ce qui concerne la Corée du Nord, le cas est très différent si ce n’est suicidaire.

La publicité pour le voyage tel que décrit sur le site Web en langue hébraïque dit que le groupe partira mardi prochain et se rendra à Pyongyang.

Vous connaissez Pyongyang, ce même endroit où l’on voit ses grandes marches militaires vert olive et rouge avec son leader Kim Jong-un.

L’itinéraire comprend la zone démilitarisée! N’est -ce pas particulier pour cette agence de tourisme « Tarbutu » de Rimon Voyage ?

En plus de Pyongyang , le voyage en Corée permettra aux voyageurs de voir la zone tampon séparant la Corée du Nord et du Sud dont les deux pays sont vraiment séparés, chacun par leur énormes barrières militaires.

Comme la photo, ci dessus du vice – président américain Mike Pence scrutant à distance de la barrière en béton, entouré par le personnel de sécurité du sud – coréen.

Bien sûr, l’itinéraire comprend prétendument les visites aux « parcs nationaux et réserves naturelles ». On se demande ce que ces gens vont dire aux israéliens descendant de leur avion ?.

Le ministère des Affaires étrangères d’Israël, quant à lui, a déjà publié son avertissement mercredi, rappelant à ses citoyens de ne pas se rendre en Corée du Nord, compte tenu des tensions croissantes actuelles dans la région.

On pourrait penser que cet avertissement soit inutile, compte tenu de tout les rodomontades en cours, avec les récentes menaces de tests de missiles nucléaires lancés sous les ordres du dictateur Kim Jong-un et un porte-avions de la Marine avec des navires envoyés dans la région par le président Donald Trump.

Mais dans le cas où un message n’a pas été assez clair, le vice-président américain Mike Pence a verbalisé l’avertissement lors de sa visite dans la région à bord de l’USS Ronald Reagan. Il a dit que les « ennemis de notre liberté » feraient bien de ne pas tester la détermination de Trump, ou la capacité des forces armées américaines et a « dédié à la protection du Japon. »

Mais non, les Israéliens sont stupides, même avec tout ce tonnerre, ils continuent dans leur imprudence. C’est juste une seconde nature, même si l’oncle du « maréchal » a été jeté nu , mourant de faim, tout simplement parce que Kim Jong-un a décidé qu’il était un traître.

Et si le ministère des Affaires étrangères a souligné que les citoyens devraient vraiment éviter ce pays

(1) en raison du risque accru de conflits internationaux

(2) parce que le régime est soumis à des sanctions internationales, et

(3) parce qu’Israël n’a pas de liens diplomatiques avec ce régime

« Si un citoyen israélien rencontre toute sorte de problème lors d’une visite là-bas, les représentants israéliens ne seront pas en mesure de l’aider ou de lui fournir tout type d’aide », a rappelé le ministère.

Pour ceux qui ont un intérêt plus loin dans ce que la Corée du Nord pourrait leur offrir , sachez que deux journalistes français ont tenté en anglais , en Décembre 2016 après avoir obtenu les premiers visas très rares. Voici l’interview et images qu’ils ont réussi à filmer et qui peut être consulté sur la vidéo suivante :

