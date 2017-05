Israël mesure le tapis rouge pour le président Trump : 91 mètres de long mais aussi…

Le tapis rouge à déployer pour le président américain Donald Trump à son arrivée à l’aéroport de Ben Gurion fera 91 mètres de long.

Cela a été publié par Arutz Sheva, et d’autres faits et chiffres concernant les préparatifs israéliens pour la visite historique.

Les charpentiers, les électriciens, le personnel de sécurité et une foule d’autres finalisent la construction de plates-formes et des tours légères pour l’arrivée du président à l’aéroport Ben Gurion. Des centaines de drapeaux américains et israéliens et des bouquets de fleurs orneront aussi le lieu.

Un complexe sécurisé conçu spécialement pour accueillir des centaines de personnalités, officiels et 300 journalistes d’Israël et de l’étranger sera érigé à l’aéroport.

La direction du renseignement militaire au ministère de la Défense a la responsabilité générale de veiller à ce que la visite se déroule en douceur.

Dudu Chen, a déclaré que « dès le moment où la mission est reçue, la direction de l’opération du ministère de la Défense travaillera 24 heures sur 24 pour s’assurer que l’événement se tiendra de manière exemplaire, en préparation et en exécution ».

« Lors des visites de présidents précédents, et lors de la visite du pape, le ministère de la Défense a été chargé des opérations complexes et nos professionnels ont accumulé une expérience considérable dans les visites VIP, et nous conduirons l’opération de manière professionnelle dès l’arrivée de l’avion présidentiel jusqu’à son départ d’Israël ».

Cependant, si les Israéliens se sentent confiants quant à leurs propres préparatifs pour la visite, il y a eu un rapport cette semaine qu’ils ne voyaient pas leur homologue américain avec la même confiance.

Les fonctionnaires israéliens ont critiqué le manque d’organisation de l’autre côté, en l’accusant de «symptômes de la première visite», les tremblements et la confusion typiques d’un personnel inexpérimenté, selon un rapport sur Ynet.

Les administrations précédentes ont eu des visites présidentielles, seulement quelques jours avant leur arrivée, le 22 mai, alors que l’équipe de Trump faisait encore des changements significatifs dans l’itinéraire.

La décision d’annuler le discours à Massada, par exemple, n’a été faite que mardi.

Mais surtout, le volet sur la visite du président au Kottel qui a embarrassé les deux côtés.

