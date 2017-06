Israël : lutte pour la légalisation « halakhique » de la polygamie ?

La Cour suprême d’Israël examinera un recours contre une sentence d’un hassid reconnu coupable de violence physique, sexuelle et psychologique contre ses six femmes et ses 18 enfants.

Le nom de l’auteur reste interdit à la publication quatre ans après que le tribunal de Jérusalem l’ait condamné à 26 ans de prison. Une seule de ses six femmes a témoigné contre lui au cours de l’enquête et du procès.

Les autres femmes ont déclaré que leur « famille était extraordinaire » avec un modèle d’amour mutuel et une harmonie parfaite, sans violence, ni envers elles, ni envers leurs enfants. Les dames ont continué de tenir ce discours, même après le verdict, dans une interview aux médias.

En août de l’année dernière, les avocats de la secte ont déposé un recours devant la Cour suprême au nom de quatre femmes. À la veille de l’appel « exclusif », une entrevue avec les épouses sur « Maariv » avec le journaliste Oz Rosenberg, les femmes se sont plaintes que les services sociaux avaient pris leurs enfants simplement parce qu’elles aiment toute « le même homme », ajoutant que les gays et les lesbiennes ont plus de droits et de libertés dans l’Etat juif que celles qui « vivent selon les lois de la Halakha. » .

L’une d’entre elle a accusé les autorités de la destruction de leurs familles, qui, dans leurs mots, « vivaient dans le bonheur et la richesse, » et aidait les pauvres. Ils ont tout fait pour que leur famille soit formée en pleine conformité avec la Halacha qui, selon elles, permet la polygamie avec le consentement de toutes les parties.

L’affaire pénale contre le chef de la secte et du harem a été lancé en 2011 après la publication d’un journaliste d’ investigation Uri Blau concernant le mode de vie des enfants et des adultes de la secte.

Le journaliste a parlé d’une famille Breslev composée d’un homme vivant avec ses six femmes et ses enfants dans deux maisons louées dans un village abandonné. Cette maison est sans ascenseur, et l’homme envoie ses « élèves », les épouses et les enfants mendier dans les coins des rues de Jérusalem.

Uri Blau a cherché à Mea Shearim le rabbin, qui a marié cet homme avec plusieurs femmes, il l’a retrouvé et le rabbin lui a dit que l’interdiction de la polygamie dans le judaïsme était « temporaire » et qu’il avait été aboli depuis longtemps.

Il y a quelques années, l’appel devant la Cour suprême de légaliser la polygamie et la violence dans la famille « par consentement mutuel » était évidemment sans espoir.

