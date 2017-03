Israël est l’un des pays au monde où la carence en iode est la plus basse entraînant la hypothyroïdie

Pour la première fois, les Israéliens ont été interrogés pour déterminer les niveaux d’iode dans le corps et les carences découvertes ont choqué les scientifiques : 85 % des femmes enceintes n’ont pas un taux d’iode suffisant ainsi que 62 % des enfants.

Peut-être même une carence chronique serait une cause derrière les faibles scores des étudiants israéliens dans les examens internationaux. La concentration moyenne d’iode trouvée dans l’urine des sujets indique que le niveau de l’iode en Israël est parmi les plus bas dans le monde.

La carence en iode peut conduire à une hypothyroïdie, une condition qui ralentit le métabolisme.

Chez le nouveau né, elle peut conduire à des troubles neurologiques, selon le groupe international de scientifiques de l’Université hébraïque de Jérusalem.

La légère à modérée carence en iode est associée à la probabilité d’une déficience cognitive ou en d’autres termes, peut faire baisser le QI de certains points.

Israël n’a pas réussi à mener des études d’iode et ne suit pas l’hypothyroïdie. Ils ont constaté aucune différence entre les communautés du pays, où 62 pour cent des enfants israéliens et 85 pour cent des femmes enceintes en Israël ont des concentrations d’iode en dessous taux de l’Organisation mondiale de la santé.

La carence en iode sévère conduit à goitre, qui est caractérisée par un gonflement du cou, et provoque le crétinisme, ce qui implique des déficiences mentales et des malformations et nanisme.

Selon les résultats, pratiquement tous les enfants en Israël, sont en danger.

L’huile de foi de morue, les œufs ou les algues sont riches en iode.

