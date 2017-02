Israël et l’Ukraine vont créer un centre de réadaptation pour les soldats sur le front russe

Le ministre ukrainien de la Politique sociale Andriy Reva a rencontré l’ambassadeur d’Israël en Ukraine, Eliava Belotserkovskiy, pour discuter d’un projet commun pour la réhabilitation des soldats (ATO) combattant dans l’Est de l’Ukraine, selon le site Ukraineform.

Les deux parties ont publié une déclaration disant : « Nous avons l’intention d’établir un centre de traitement médical et préventif. L’activité du futur centre israélo-ukrainien devrait être basé sur les expériences et les approches des experts israéliens car ce pays a des technologies de pointe pour la récupération et la réhabilitation des combattants. »

Selon Reva, une délégation israélienne se rendra à la division du ministère de la Politique sociale pour la réadaptation physique des militaires, selon l’Institut ukrainien de recherche pour les prothèses et réadaptation à Kharkiv.

En outre, un accord inter-étatique sur l’emploi devrait être signé à court terme entre Israël et l’Ukraine. Selon l’ambassadeur Belotserkovskiy, le côté israélien est très intéressé par la signature rapide de l’accord et le début des travaux au contrat qui réglemente l’emploi officiel d’experts ukrainiens en Israël.