Israël lance le programme « Give Me Five » de 20 millions de dollars pour enseigner aux élèves un meilleur anglais

Israël consacrera près de 20 millions de dollars à un nouveau programme pour améliorer les compétences en anglais de ses écoliers.

Lors d’une conférence de presse mercredi annonçant le programme Give Me Five, le ministre de l’Education, Naftali Bennett, a déclaré que ne pas savoir comment bien parler anglais sera une embûche pour les Israéliens dans les affaires et dans la vie.

Le plan permettra l’embauche de 1 000 enseignants qui maîtrisent l’anglais. Les étudiants israéliens commencent à apprendre l’anglais à la troisième année.

L’accent sera mis sur le fait de parler la langue. Plus de classes seront consacrées aux compétences verbales, et les examens de matricule comprendront plus de tests verbaux, y compris certains tests effectués via Skype avec un examinateur distant.

« Nous voulons voir des enfants qui sont capables de s’engager dans une conversation intelligente partout dans le monde, qui peuvent correspondre par courrier électronique à un niveau élevé, qui peuvent profiter de la littérature au plus haut niveau », a déclaré Bennett lors de la conférence de presse. « En plus de la norme élevée de mathématiques et de sciences, la connexion à l’anglais sera le facteur qui réduira les lacunes dans la société ».

L’un des objectifs du programme est d’augmenter le nombre d’étudiants dans les cours d’anglais avancés du secondaire, qui comptent pour cinq points sur la moyenne scolaire d’un élève, donc le nom du programme. L’amélioration de la qualité des enseignants d’anglais et des ressources en anglais dans les écoles est d’autres objectifs.

Bennett est le fils d’immigrants des États-Unis et parle couramment l’anglais.

La plupart des écoles d’Israël commencent vendredi.