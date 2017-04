Israel lance une application d’urgence pour sauver des gens sur la plage

Un volontaire du service médical d’urgence d’Israël United Hatzalah a développé une application pour smartphone pour localiser rapidement les nageurs en difficulté sur les plages de Haifa et avertir les ambulanciers paramédicaux.

La lutte contre ce qui a été un problème de longue date pour localiser et identifier les patients ayant besoin d’une assistance médicale sur les plages le long de la côte d’Israël, pourrait être aidé avec cette nouvelle application qui peut alerter les équipes d’ urgences médicales.

L’application peut identifier les emplacements exacts des urgences le long des plages de la troisième ville la plus peuplée d’Israël. L’organisation nationale est chargée de fournir une réponse à la plupart des plages de la région de Haïfa.

Avec le début de la saison de la plage, United Hatzalah a travaillé sans relâche pour lancer la nouvelle application avant l’arrivée de masse des nageurs . Le 28 Mars, cinq plages, Dado, Carmel, Bat Galim, Zamir et Kiryat Haim, ont été ouvertes pour les nageurs. Mais la saison de plage officielle pour les 14 plages de la région commencera ce 24 Avril.

« Nous voulons rappeler que l’année dernière, la saison de natation a été jonchée d’appels d’urgence à travers toutes les plages de la ville et comprenait des dizaines d’incidents de noyade. Nous avons constaté que le plus gros problème fut de localiser correctement les patients sur la plage ou dans l’eau qui avait besoin d’aide », a déclaré Naftali Rotenberg de United Hatzalah de Carmel.

« Les équipes EMS stationnées au parking le plus proche des routes d’accès, doivent marcher à pied à l’endroit du patient. C’est une perte de temps précieux qui aurait pu être mieux utilisée pour fournir un traitement si les secours savaient par avance l’emplacement exact de l’incident » a-t-il poursuivi.

En outre, « La plupart des incidents nécessitant une assistance EMS a eu lieu pendant les heures où il n’y avait pas de maître nageur en service. De nombreux incidents aussi sur les plages se font quand il n y a pas de maître nageur. Nous encourageons donc le public à nager seulement sur les plages sous la supervision de maître nageur ».

« Cette application va certainement sauver des vies cet été » :

La nouvelle application a été développée en partenariat avec les services de sécurité de la ville de Haïfa. « En raison de la technologie de pointe utilisée dans l’application, nous avons réussi à obtenir l’emplacement exact des incidents dans tous les tests que nous avons effectués en utilisant l’application. En utilisant l’application, nos bénévoles ont réussi à arriver rapidement vers tous les appels d’urgence. Cette application va certainement sauver des vies cet été », a déclaré Rotenberg.

L’application affiche tous les endroits populaires le long des plages de la région de Haïfa. Les plages déclarées sont affichées en bleu, des plages qui sont hors limites sont affichées en rouge et les restaurants sont affichés en orange. En tapant l’un des emplacements mis en évidence, le répondeur pourra stationner à l’endroit le plus proche de l’incident via Waze. Les répartiteurs envoient des emplacements via l’application de l’organisation LIFECOMPASS aux intervenants et les informations apparaîtront sur la nouvelle application de plages permettant aux intervenants d’arriver plus rapidement.

Lior Fadida, un bénévole de United Hatzalah et programmeur informatique, a développé l’application. « Nous voulions garder les choses simples. L’application donne une liste de tous les principaux points chauds sur les plages et relie le répondeur en utilisant l’application sur son téléphone pour Waze et leur montre le terrain de stationnement le plus proche de l’incident. Pour les utilisateurs de PC, principalement dispatchers, le lien permet de trouver l’emplacement de la plage ou un restaurant et donne les instructions du répartiteur via Google Maps. Le répartiteur peut alors transmettre l’emplacement du terrain de stationnement le plus proche du répondeur par téléphone ou par radio. Il est simple, rapide et facile à utiliser ».

Alors que l’application est destinée à l’utilisation des intervenants EMS, les habitants de la ville et les touristes de la région sont invités à enregistrer le lien dans leur smartphone afin qu’ils puissent l’utiliser pour naviguer plus facilement vers les plages de la région et faire un appel à l’aide en cas de besoin.

Avec l’aimable autorisation United Hatzalah.

35 % de réductions sur les produits de la Mer Morte pour les hommes