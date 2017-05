Israel joue en Grande Bretagne pour la Coupe du Monde

L’équipe nationale de tennis en fauteuil roulant d’Israël fera face à la Grande-Bretagne lors de la finale de la Coupe du monde par équipe à Alghero, en Sardaigne, ce dimanche, dans le but de poursuivre son tournoi parfait et remporter le titre pour la première fois depuis 2012.

Israël, qui espère remporter le titre pour une quatrième fois, à la finale avec une victoire de 2-1 sur le Japon, avec Noam Gershony ouvre la voie encore une fois.

Après avoir remporté la poule A avec un record 3-0, Gershony a donné a positionné Israël en tête contre le Japon avec un 6-0, 6-2 victoire sur Shota Kawano.

Mitsuteru Moroishi a nivelé le lien avec un 6-0, 6-4 victoire sur Shraga Weinberg. Mais Gershony et Weinberg ne seraient pas refusés en double, en battant Kawano et Moroishi 6-3, 6-2 pour décrocher le match nul.

Gershony, le médaillé d’or des Jeux paralympiques de 2012 en simple qui a pris sa retraite après son triomphe à Londres, continue à former et à représenter Israël dans la Coupe du monde par équipe annuelle, en simple et en double en Sardaigne à 8-0, avec toutes les victoires à venir en deux sets.

La Grande-Bretagne est également toujours invaincu dans le tournoi, avançant vers la finale avec une victoire de 2-1 sur les États-Unis.

N'oubliez pas de commander votre drapeau d’Israël pour

Yom Haatsmaout

(selon les dimensions de votre choix) !