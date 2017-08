Les tensions récentes concernant le Mont du temple sont apparemment derrière eux. Israël, la Jordanie et l’Autorité palestinienne procèderont pour la première fois à un exercice de sauvetage commun, a annoncé vendredi, Yisrael Hayom.

L’exercice appelé « Feu forestier du Moyen-Orient » (MEFF) vise à favoriser une coopération meilleure et plus efficace entre les trois parties en cas de catastrophe naturelle majeure, comme les incendies forestiers ou d’autres situations d’urgence civiles. Les travailleurs de secours en provenance de l’Espagne, de la France et de l’Italie qui participeront à l’exercice seront également présents pour aider à former leurs voisins du Moyen-Orient.

L’exercice aura lieu à la fin d’octobre et entraînera des actions contre les incendies de forêts dans au moins trois endroits en Israël, y compris la forêt de Beitar et la forêt de Carmel Hills, ainsi que dans un kibboutz du Negev. Une partie de l’exercice traitera avec une fuite de gaz et un effondrement de la structure dans une usine du Negev et une explosion contrôlée de gaz à Lod. Plusieurs exercices auront lieu en Jordanie et dans les zones contrôlées par l’AP, a déclaré Yisrael Hayom.

La Jordanie contribuera avec 60 secouristes, 40 pompiers et 15 équipes médicales, ainsi que deux hélicoptères. L’AP enverra également 15 secouristes et 40 pompiers. En outre, les avions pour éteindre les incendies et autres équipements de sauvetage seront apportés pour l’exercice par les pays européens participants, selon le rapport, ajoutant que l’effort sera coordonné par le ministère de la Sécurité publique, qui a ouvert un centre de contrôle à Yehud où de nombreux détails de l’exercice seront gérés.