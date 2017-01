« Israel Is Forever » passe à l’action pour protester contre la conférence anti-israélienne à Paris : « Jérusalem, capitale éternelle de l’État d’Israël » sur les façades de l’UNESCO, l’AFP, M6 et l’Arc de Triomphe

L’organisation « Israel Is Forever » a décidé de passer à l’action énergique pour montrer de la part de nombreux Juifs de France et francophone en Israel, leur mécontentement face à une conférence internationale le 15 janvier tenue à Paris contre Israel.

Les membres ont projeté hier soir « Jérusalem, capitale éternelle de l’État d’Israël » sur de nombreuses façades de l’UNESCO, mais aussi des médias comme l’AFP, M6 et l’Arc de Triomphe:

» Les votes français à l’Unesco et à l’Onu, et son initiative d’une conférence internationale le 15 janvier ne peuvent que favoriser le terrorisme contre Israël. L’attaque terroriste à la voiture bélier à Jérusalem en est une preuve supplémentaire.

C’est dans ce contexte qu’une délégation de « Israël is Forever-France » a projeté ce soir l’image du mur occidental de Jérusalem avec le texte « Jérusalem, capitale éternelle de l’État d’Israël » sur la façade de l’Unesco et sur les façades des bâtiments de la désinformation.

Une lettre ouverte adressée au président de la République française attire l’attention sur le rôle néfaste de la France vis-à-vis du seul îlot de stabilité et de démocratie du Moyen-Orient. « Israël is Forever » condamne une politique qui nuit aux perspectives de paix et exprime sa solidarité envers l’État et le peuple d’Israël.

MOBILISATION DES FORCES SIONISTES FRANCOPHONES

​​​​​​​ ​​​​Jérusalem, le 10/01/2017

LETTRE OUVERTE à Monsieur François Hollande

Palais de l’Elysée. Paris.

Monsieur le Président,

Vous avez pris l’initiative de convoquer une conférence internationale à Paris afin d’imposer à l’État d’Israël une solution de démembrement.

C’est sous votre mandature que fut effectué le vote de l’Assemblée nationale reconnaissant la « Palestine », le vote à l’Unesco niant tout lien entre Jérusalem et le peuple juif, le vote à l’OMS sur la politique sanitaire israélienne, le marquage des produits israéliens et le vote inique à l’ONU pour tenter de rendre « Judenrein » les Terres bibliques de Judée et Samarie. Il manquait une conférence internationale à Paris en l’absence et contre la volonté de l’Etat d’Israël.

Au moment où le Moyen-Orient est à feu et à sang, la Syrie est en ruines, l’Irak résonne des explosions permanentes, la Libye est aux mains des terroristes musulmans, l’Iran prépare son avenir nucléaire grâce aux accords que vous avez signés, la Turquie vit sous un régime dictatorial, les Kurdes n’ont toujours pas de territoire indépendant reconnu, les réfugiés se comptent par millions, les victimes civiles et militaires sont des centaines de milliers, votre problème crucial reste le soutien à un État arabe terroriste et improbable supplémentaire .

Effectivement dans ce contexte, il est urgent d’affaiblir le seul ilot de stabilité et la seule démocratie de cette région alors haro sur l’Etat Juif.

En Europe et dans cette Union européenne, aucun problème !

La Grande-Bretagne a claqué la porte de l’Europe, la Grèce croule sous le poids des contraintes financières, l’Italie est en danger pour ses institutions bancaires et des millions de « migrants » déferlent vers le vieux continent, la Crimée est annexée par la Russie et les combats se déroulent en Ukraine. L’insécurité vous pousse désormais à protéger non pas les synagogues mais vos cathédrales et les failles permettent à un terroriste de Berlin de traverser la France.

Mais l’urgence réside dans l’action contre l’Etat d’Israël !

Votre seul problème et votre ambition restent la possibilité de partager la capitale d’Israël et du peuple juif, de lui retirer ses Terres historiques de Judée et de Samarie. Une constance qui touche à l’obsession !

Sans vouloir surtout faire d’amalgame, cette politique a des relents d’affaire Dreyfus et d’étoile jaune.

Sachez Monsieur le Président, que lorsque vous aurez quitté l’Élysée, le peuple juif sera en liesse.

En effet il fêtera alors le 50e anniversaire de la Victoire de Tsahal qui a apporté la libération de la Judée et de la Samarie et la réunification de sa Capitale éternelle et indivisible : Jérusalem.

Jacques KUPFER

Président d’Israel Is Forever

Co-président du Likoud Mondial

JÉRUSALEM

