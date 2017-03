Israël interdit l’entrée aux étrangers qui appellent à boycotter le pays

Israël interdit l’entrée aux étrangers qui sollicitent un boycott du pays ou participent à des actes de boycott, selon une nouvelle loi adoptée par le Parlement (Knesset).

Le législateur a donné son support final par 46 voix pour et 28 contre un amendement qui fait partie des efforts déployés par le gouvernement de Benjamin Netanyahu contre le mouvement de Boycott, Désinvestissement et Sanctions (BDS) qui vise la destruction d’Israël.

Le nouvel amendement à la loi sur l’immigration interdit l’entrée à tout étranger qui a plus d’un visa de résidence permanente dans le pays et dont le but est de se livrer à des activités qui visent à boycotter Israël ou à l’étranger.

La mesure comprend toute activité de boycott économique, culturel ou académique, à la fois contre Israël et contre les implantations juives en Judée et Samarie.

Cependant, le ministre de l’Intérieur a reçu l’autorité de faire des exceptions dans les cas où il le juge opportun.

L’amendement, qui durcit un autre approuvé en 2011, a été approuvé en dépit de la discipline parlementaire appliquée par le parti d’opposition du Camps sioniste.