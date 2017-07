Israel interdit la compagnie Lufthansa d’embarquer la femme « rabbin » Alissa Wise et toute sa clique pro-BDS vers Israël

Cinq membres d’une délégation inter-religieuse en Israël ont été empêchés d’embarquer à bord de leur avion de Washington, DC, selon leurs informations en raison de leur militantisme au nom du mouvement de boycott, désinvestissement et sanctions.

L’organisation de la Voix juive pour la paix a annoncé lundi que la délégation a tenté de vérifier son vol de Lufthansa à l’aéroport international de Dulles, et a été informé que le gouvernement israélien avait ordonné à la compagnie aérienne de ne pas laisser passer les cinq passagers à bord.

En mars, le parlement israélien, ou la Knesset, a modifié la loi d’entrée pour empêcher les dirigeants du mouvement BDS d’être autorisés en Israël. La modification s’applique aux organisations qui prennent des mesures significatives contre Israël par le biais de BDS, ainsi que les dirigeants et les principaux membres de ces groupes.

Le porte-parole de Lufthansa, Tal Muscal, a confirmé que les membres de la délégation n’avaient pas le droit de voler selon la demande du gouvernement israélien. Lufthansa n’a pas été informé du motif de la commande.

Muscal a déclaré que la compagnie aérienne doit obéir aux demandes du gouvernement comme celles de bloquer les passagers des vols d’embarquement.

« Nous ne savons pas qui sont ces personnes », a déclaré Musc à JTA. « Nous n’avons aucune information quant à savoir pourquoi le gouvernement israélien ne veut pas qu’ils entrent. Nous devons simplement respecter les règles et règlements de chaque pays dans lequel nous opérons. »

Le Premier ministre israélien a refusé de commenter l’incident.

Trois des militants étaient issus de JVP, y compris une femme rabbin. Les deux autres membres de la délégation ont empêché d’embarquer dans le vol: Rick Ufford (Chase of the Presbyterian Peace Fellowship) dans le comté de Rockland, New York, et Shakeel Syed, membre du conseil national des musulmans américains pour la Palestine à Los Angeles.

Les 18 autres participants au réseau Interfaith pour la justice en Palestine sont arrivés lundi matin en Israël et ont été autorisés à entrer après plusieurs heures de détention et d’interrogation, selon JVP.

JVP déclare sur son site web qu’il soutient le boycott, le désinvestissement et les sanctions contre Israël.

« Israël m’a refusé la possibilité de voyager là-bas en raison de mon travail pour la justice pour les Palestiniens, même si je suis juive et une rabbin », a déclaré la femme « rabbin » Alissa Wise : « J’ai le cœur brisé et indigné. C’est encore une autre démonstration que la démocratie et la tolérance en Israël ne s’étendent qu’à ceux qui s’inscrivent dans le cadre de ses politiques et contre les Palestiniens.

Elle a déclaré qu’elle avait sa carte d’embarquement en main lorsque «le représentant de Lufthansa m’a informé qu’ils avaient une ordonnance directe des« autorités israéliennes d’immigration »pour ne pas nous permettre de monter à bord de l’avion. En outre, ils ont refusé de nous montrer l’ordre israélien. »

JVP a déclaré qu’il est censé être la première fois que l’amendement a été appliqué avant que les passagers ne montent leurs vols vers Israël et la première fois qu’Israël a refusé l’entrée à des Juifs, y compris une femme rabbin, pour leur soutien à BDS.

Suite à l’adoption de l’amendement de la Loi sur les entrées, plusieurs groupes qui font la promotion de BDS ont prévu d’organiser des délégations pour venir en Israël et tester les limites de l’amendement.

Un projet de loi anti-BDS qui se déroule dans le cadre du Congrès élargira la loi existante qui interdit les boycotts imposés par les gouvernements étrangers d’inclure ceux imposés par des organisations internationales comme l’Union européenne et les Nations Unies.