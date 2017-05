Israël installera le système d’alerte précoce en cas de tremblement de terre d’ici l’année prochaine

À cette même période, l’année prochaine, une entreprise canadienne appelée Nanometrics aura installé un nouveau système d’alerte précoce avec 120 stations de données sismiques situées le long de la vallée de la Mer Morte, de la vallée du Jourdain et de la région du Carmel.

Parmi ceux-ci, 55 sont des stations existantes qui doivent être mises à niveau ; les 65 autres stations seront de nouvelles installations, dont toutes incluent des capteurs qui reprendront l’information sur la première vague qui frappe chaque fois qu’un tremblement de terre arrive.

Nanometrics a gagné une offre internationale pour l’installation d’un système d’alerte précoce pour permettre aux Israéliens de savoir qu’un tremblement de terre est sur le chemin. Le coût : environ 35 millions de shékalim.

Le système fournira un avertissement de 10 à 30 secondes entre la première vague et la vague massive de destruction qui suit, selon un rapport publié dans le journal Ha’aretz en hébreu.

Israël est assis sur une ligne de faille active le long de la faille syrienne-africaine. Un système d’alerte précoce permettra aux Israéliens de courir vers des espaces sûrs ou protégés.

Le tremblement de terre le plus destructeur dans la mémoire récente a eu lieu en 1927 près de Jéricho et enregistré à 6.2 sur l’échelle de Richter, ce qui a entraîné 285 décès et 1 000 blessés supplémentaires dans la région.

Entre janvier 2012 et mai 2015, il y a eu 39 «événements» sismiques, selon un article publié dans le journal American Geophysical Union (Fall Meeting 2015) par deux chercheurs de l’Université de Californie à Berkeley.

Vente de Boutargue d’œufs de mulet sur Israel Chrono :

350 Shekels le kilo ou 88 € . Pour commander : Cliquez ICI

Livraison gratuite à partir de 5 kg - Contacter nous sur l'émail suivant : sud.israel@yahoo.fr