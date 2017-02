Israël innove un traitement contre les poux : un chapeau qui libère un gaz naturel

En utilisant la technologie de l’Institut israélien Weizmann, le TechCare d’Israël a produit un genre de chapeau qui traite les poux de tête. Il est porté sur la tête et libère un matériau naturel sous forme gazeuse qui tue les poux et leurs œufs. Le chapeau est conçu pour une utilisation multiple, tout comme la capsule contenant le matériau.

La société BreedIT, qui a fait les manchettes en 2014 après sa montée en flèche dans le commerce du cannabis médical aux Etats-Unis, a tranquillement changé de secteur pour le traitement des poux.

La nouvelle société, maintenant sous un nom différent mais toujours contrôlée par le financier Itschak Shrem et un groupe d’investisseurs associés à lui, est maintenant dirigée par le P-DG Zvi Yemini, cofondateur et propriétaire de ZAG Industries et d’autres entreprises de l’industrie du plastique.

Les investisseurs de la société comprennent le cofondateur de Check Point Software Technologies Ltd. (Nasdaq: CHKP ), Marius Nacht, qui a récemment lancé un fonds d’investissement pour les sciences de la vie. Le plafond du marché actuel de BreedIT est seulement de 6,69 millions de dollars.

À la fin du mois d’octobre 2016, BreedIT a fusionné avec Novomic, une société privée pour devenir ensuite TechCare tout en réorientant son activité vers l’équipe nouvellement venue de Novomic.

Zvi Yemini a fondé Novomic sur la base de la technologie de l’Institut Weizmann. Le produit de la société ressemble à une charlotte de protection portée sur la tête et qui libère dans les cheveux un matériau naturel sous la forme d’un gaz tuant les poux et leurs œufs.

Le chapeau est conçu pour une utilisation multiple, tout comme la capsule contenant le matériau. Les dirigeants de la société comprennent également Yossi De Levie, qui a fondé Hyro Industries conjointement avec Yemini.

Il y a une décennie, De Levie a fondé Microdel, une entreprise qui commercialise des brevets et les développe en produits, dont Novomic est originaire (c’est de là que vient la partie «mic» de son nom).

Le produit TechCare a été approuvé pour le marketing en Israël et en Europe. TechCare avait 686.000 dollars en espèces à la fin du troisième trimestre et dit prévoir de recueillir un montant supplémentaire de 10 millions de dollars.

La société n’a enregistré aucun revenu au cours des deux dernières années et a perdu 1,1 million de dollars au cours des neuf premiers mois de 2016, dont 211 000 $ ont été consacrés à la recherche et 946 000 $ à la gestion et aux frais généraux.