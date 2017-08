Si Israël est injustement médiatisé, ce n’est pas le cas des producteurs de télévision qui font le plein de séries israéliennes !

Netflix, un service de vidéo en ligne, offre maintenant une douzaine de films en hébreu à ses abonnés. La plupart des films ont déjà été vus sur la télévision israélienne, mais Netflix parie que la version sous-titrée attirera des téléspectateurs à travers le monde.

Comme d’autres compagnies de télévision, les producteurs se complaisent dans le drame que vit Israël. En plus d’investir dans des séries télévisées, il y a le nouveau film israélien, « The Angel », basé sur la vie d’un espion égyptien dirigé par le Mossad. La plupart des films-spectacles israéliens proposés traitent du terrorisme, de l’espionnage ou du conflit israélo-palestinien. Il y a de l’ironie quand on voit les politiciens israéliens injustement représentés par les médias, et ces producteurs de télévision qui accumulent les films sur l’espionnage en Israël.

La série israélienne la plus connue à ce jour est « Prisoners of War », qui a duré seulement deux saisons sur les écrans israéliens, mais a été représentée comme le blockbuster américain « Homeland », avec Claire Danes. Dans cette version a déjà été diffusée sa sixième saison, avec la série sept en production. « Homeland » a généré beaucoup de controverse, grâce à sa représentation remarquablement sanglante des musulmans. Mais cela a également attiré l’attention sur l’industrie de la télévision israélienne, qui est devenue un exportateur grandissant de séries et de formats pour la production à l’étranger. Selon l’Institut israélien pour l’exportation, les ventes mondiales de télévision et de cinéma ont quadruplé au cours de la dernière décennie, pour s’établir à 268 millions de dollars en 2016.

Des drames pleins de terroristes impitoyables et d’agents secrets brillants : les producteurs locaux se vantent d’exporter maintenant d’autres types de spectacles. Avi Armoza, le patron d’une entreprise qui a vendu plus de 60 formats de télévision israélienne à l’étranger, affirme que son plus grand succès est «Still Standing», un quizz de connaissance générale dans lequel les concurrents infructueux sont abandonnés dans une trappe au studio. Il a vendu 5 000 épisodes dans 15 pays. « Le marché israélien est tellement petit », explique-t-il. « Les producteurs travaillent beaucoup plus difficilement à s’adapter au monde ».

L’une des exportations les plus fières de l’industrie est «Yellow Peppers», l’histoire d’une famille d’agriculteurs dans la vallée de l’Arava qui ont du mal à vivre avec l’autisme de leur jeune fils. La BBC l’a refait comme « The A Word », dans le quartier des lacs de la Colombie tout aussi pittoresque.

La première série israélienne qui a fait beaucoup d’argent et a éveillé les critiques à l’extérieur d’Israël était « In Treatment », qui tourne autour d’un psychologue et ses patients. Il a été recréé d’un film original israélien par HBO en 2008. Il n’y avait pas de terroristes barbus, mais autre chose qui est devenue une marque de la télévision israélienne : un drame psychologique complexe joué par quelques acteurs.

Tout comme les drames sombres du crime scandinave ont enthousiasmé le public mondial, Israël est devenu spécialisé dans « des séries complexes créées dans des conditions frugales, en en tirant le meilleur parti », explique Einav Schiff, un critique de la télévision israélienne. Il compare cela à la manière de faire de la technologie israélienne (des missiles aux logiciels de cyber-sécurité) et qui provient du besoin de défendre un petit pays assiégé à moindre coût. Mais alors que les entreprises de défense israéliennes ont tendance à rendre leurs citoyens un peu plus confiants, les émissions de télévision israéliennes les terrifient !