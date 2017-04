Israel furieux suite au soutien de l’Allemagne à une nouvelle résolution anti-Israélienne à l’UNESCO

A nouveau, la tension entre Israël et l’ Allemagne est de retour. Après l’annulation de la rencontre entre le Premier ministre israélien et le Ministre des Affaires étrangères Gabriel, la ville de Jérusalem ne cache pas sa colère suite au soutien des pays européens dans le vote à l’ UNESCO qui à nouveau porte atteinte à la souveraineté de Jérusalem en Israel.

Israël prétend que Berlin était derrière la proposition apparemment adouci, présenté par l’ Algérie, l’ Egypte, le Liban, le Maroc, Oman, Qatar et Soudan. Selon le libellé de la nouvelle résolution, les Etats arabes ont abandonné la référence au Mont du Temple et le Mur occidental et ont plutôt choisi d’attaquer la souveraineté sur Jérusalem est.

Le ministère estime que les membres européens du Conseil de l’éducation, la science et la culture des Nations Unies devraient au lieu de soutenir une résolution de l’ ONU, s’abstenir. Par conséquent,il sera difficile pour Israël de convaincre d’ autres pays de s’opposer à la proposition. Les États-Unis, qui sont également membre du conseil d’administration de l’organisation, devrait voter contre.

La semaine dernière,le ministre allemand des Affaires étrangères devait rencontrer le premier ministre. mais Netanyahu a décidé d’annuler la réunion parce que Gabriel avait rencontré lors de sa visite des groupes gauchistes comme « Briser le silence et B’Tselem, » conduisant à la tension entre les deux pays.

« Ma politique est claire », a dit le premier ministre suite à sa décision d’ annuler la réunion, « Je ne vais pas rencontrer les diplomates, en visite en Israël qui parlent avec des organisations calomniant les soldats qui cherchent à poursuivre nos soldats comme des criminels de guerre. Que se soit des diplomates, aux États – Unis ou au Royaume – Uni, ou partout ailleurs. Nos soldats sont à la base de notre existence. Ils nous protègent, et nous allons les garder « .

Gabriel, pour sa part, a déclaré : « Je ne veux pas entrer dans le jeu politique en Israël, mais ce n’est pas une catastrophe. A plusieurs reprises,j’ai rencontré le Premier ministre Netanyahu, j’ai une bonne relation avec lui et j’ai été surpris par cette annulation de la réunion. On m’a demandé d’annuler une réunion similaire et d’ autres visites. Je suis désolé mais il est important de rencontrer des ONG et parler avec les institutions gouvernementales et les non-gouvernementales « .

A la fin de la semaine , le premier ministre a déclaré dans une interview avec le journal allemand Bild , qu’il a demandé à parler au ministre allemand concernant sa position mais Gabriel a refusé de prendre l’appel. Il a ajouté que les relations entre Israël et l’ Allemagne sont très fortes et que les Israéliens sont reconnaissants à l’ Allemagne pour son aide dans le renforcement de la sécurité d’Israël.

