Israel fournit de la lumière solaire pour les réfugiés Yazidi en Irak.

L’organisation humanitaire israélienne IsraAID fournit des panneaux solaires à un camp de réfugiés de Yazidi dans le nord de l’Irak pour aider 330 familles à accéder à l’électricité.

« Les familles Yazidi persécutées qui vivent dans des conditions horribles dans des régions éloignées des montagnes au nord de l’Irak recevront des [panneaux solaires] qui serviront à fournir de la lumière dans plus de 330 tentes familiales et dans les salles de bain et douche afin d’empêcher la violence sexiste, » a déclaré Shachar Zahavi, fondateur d’IsraAID , dans un communiqué.

L’électricité solaire contribuera également à la charge des téléphones mobiles et autres appareils.

Zahavi a indiqué que la mission d’IsraAID était de « relier les solutions innovantes, la technologie et l’aide humanitaire aux communautés dans le besoin dans le monde entier. »

Selon les informations, environ 500 000 Yazidis vivent dans des camps de réfugiés dans la région kurde du nord de l’Irak.