MAZAL TOV | Israël finalise l’achat de 17 autres avions de chasse F-35 avec les Etats Unis

Israël a finalisé son accord pour acheter 17 avions furtifs F-35 avec Lockheed Martin ce dimanche, selon le ministère de la Défense, et dont la flotte de l’avion de la force arienne de Tsahal comptera 50 avions.

La décision initiale d’acheter 17 combattants F-35 supplémentaires a été faite par le cabinet de sécurité en novembre 2016, mais il a fallu neuf mois supplémentaires pour marquer l’accord avec les États-Unis et Lockheed Martin.

Israël est actuellement en possession de cinq avions furtifs F-35, dont le premier a été livré en décembre 2016, et l’armée de l’air continuera à recevoir les 45 autres en petits lots au cours des prochaines années.

L’ordre initial de 33 jets F-35 devrait être complètement livré d’ici 2021. Le nouveau lot de 17 avions devrait arriver d’ici décembre 2024, a indiqué le ministère de la Défense dans un communiqué.

Selon l’armée de l’air, l’avion à la fine pointe de la technologie devrait être déclaré opérationnel l’année prochaine.

‘L’achèvement de l’accord pour l’acquisition de 17 avions F-35 représente une augmentation significative et stratégique de la force aérienne’, a déclaré le ministre de la Défense, Avigdor Liberman, dans un communiqué.

Le ministre de la Défense a également noté que cette entente est une preuve supplémentaire de «l’importance de la connexion et des relations militaires entre l’État d’Israël et notre grand ami, les États-Unis».

Dans sa déclaration, le ministère de la Défense ne précise pas le coût exact des avions, mais il a noté que lors du premier achat, un F-35 coûté moins de 358 millions de NIS (100 millions de dollars) par avion et aujourd’hui le prix serait réduit.

Dovi Lavi, le chef de la délégation du ministère de la Défense à Washington, a salué le département américain de la Défense en négociant avec Lockheed Martin pour réduire le prix.

‘Il s’agit d’une diminution significative du prix par rapport aux avions que l’État d’Israël a acheté jusqu’à présent’, a déclaré Lavi.

Le F-35 – connu en Israël comme Adir, signifiant ‘génial’ ou ‘puissant’ en hébreu – est un moteur de chasse furtif de cinquième génération équipé d’une gamme de la dernière technologie qui devrait ancrer l’armée de l’air israélienne pour les années à venir.

En dépit de prendre des années pour produire, un prix élevé et souffrant de nombreux revers, l’achat par Israël de 17 F-35 supplémentaires semblait être une preuve de confiance dans l’avion et ses capacités.

Israël reçoit plus de 3 milliards de dollars par an en provenance des États-Unis en aide militaire, et au début de l’année, les deux pays ont convenu d’un nouveau paquet d’aide avec 3,8 milliards de dollars par an jusqu’en 2028, dont la grande majorité doit être utilisée pour les achats dans des entreprises de défense américaines.