Israel fait ses adieux à l’Eurovision ?

Comme en 2009, le présentateur israélien Nachshon a présenté l’attribution des points d’Israël en donnant les meilleures notes au Portugal et à la Suède. Mais Nachshon a également profiter de ce moment pour pleurer publiquement la fermeture de l’IBA ( chaîne publique en Israel) ce dimanche à des centaines de millions de téléspectateurs à travers l’Europe.

« Depuis 44 ans, Israël a participé au concours de l’Eurovision de la chanson, remportant trois fois, » at-il dit aux hôtes ukrainiens. « Mais ce soir c’est notre dernière nuit,car IBA arrêtera sa diffusion pour toujours. Au nom de nous tous ici à IBA, permettez-moi de vous dire merci pour l’Europe pour tout ces moments magiques et la belle musique …. et nous espérons se réunir à nouveau à l’avenir « .

Beaucoup sur les médias sociaux ont été stupéfaits par les nouvelles qu’Israël semble quitter le concours de l’Eurovision. Il est vrai que IBA, membre de l’Union européenne de radiodiffusion, est en cours d’arrêt ce dimanche, et le sort de la participation de l’Eurovision pour Israël est plus complexe. Il reste à voir si Kann, le remplacement de l’IBA, sera accepté dans l’EBU(European Broadcasting Union); la division entre ses nouvelles et d’autres services de radiodiffusion demandée par le Premier ministre Benjamin Netanyahu peut devenir inéligible.

L’EBU a déclaré au Jerusalem Post la semaine dernière qu’il « a quelques réserves » au sujet du nouveau diffuseur public et « suit de près » les développements. Il a ajouté que le corps ne prendra en considération la demande de Kann d’adhésion qu’une fois que le réseau « devient opérationnel. »