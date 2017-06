Israel doit faire face à la menace de l’armée chiite d’un demi-million de soldats à sa frontière avec la Syrie

Deux hauts responsables militaires américain et russe et leur missions diplomatiques se sont rencontrés il y a deux semaines dans la capitale jordanienne de Amman pour discuter de la mise en place des zones de sécurité dans le sud-ouest et le sud-est de la Syrie et sur les frontières de la Syrie avec la Jordanie et Israël.

Ces pourparlers américano-russes qui ont été également assisté par des officiers jordaniens se sont engagés dans deux domaines: Daraa et Quneitra .

Le diplomate russe est un invité familier à Téhéran, et il vient de temps en temps dans la capitale iranienne pour assurer leur coordination à l’ égard de la situation en Syrie. Le chef de la délégation américaine, Michael Rutten, vient de temps en temps à Tel – Aviv et Jérusalem pour coordonner les positions avec les dirigeants politiques et militaires d’Israël.

A ce stade , il semble que les pourparlers sont bloqués et ne vont nulle part, après la demande américaine concernant cette zone de sécurité de mettre en place le long des frontières entre Israel et la Syrie, à une profondeur de 70 kilomètres à l’ intérieur de la Syrie, et que cette zone ne soit pas autorisée aux forces syriennes, les milices iraniennes, chiites et les forces pro-iraniennes et le Hezbollah.

L’ une des clauses convenues par la délégation des États – Unis et la Russie était la promesse de la Russie, les Syriens, les iraniens et le Hezbollah, de ne pas franchir la ligne de 55 km de la frontière en Syrie et en Irak.

Mais Téhéran, Damas et Beyrouth ne sont pas d’accord et depuis les forces syriennes, le Hezbollah et les iraniens sont à la frontière syro-irakienne, et ont même un pont par lequel l’ Iran peut transférer ses forces aux milices chiites dans le sud .

En d’ autres termes, le processus de négociations russo-américaines qui devait renforcer la sécurité d’Israël s’est déstabilisé davantage.

Même si en attendant, les forces iraniennes et le Hezbollah ne sont pas positionnés à la frontière israélo-jordanienne avec la Syrie, Israel devra faire face à l’ armée chiite entre un quart de million à un demi – million de soldats , risquant de se retrouver sur la ligne de front avec l’ Iran.

Vente de Boutargue d’œufs de mulet sur Israel Chrono :

350 Shekels le kilo ou 88 € . Pour commander : Cliquez ICI

Livraison gratuite à partir de 5 kg - Contacter nous sur l'émail suivant : sud.israel@yahoo.fr