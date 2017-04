Israël et les Etats-Unis ont suspendu les négociations sur la construction des implantations

Les pourparlers entre Israël et l’administration américaine en ce qui concerne des lignes directrices visant à limiter la construction des implantations ont été suspendues suite à des discussions entre le Premier ministre Binyamin Netanyahu et Jason Greenblattt, et entre les équipes des négociateurs des deux côtés.

Selon un rapport publié par Radio Israël (Kol Israël) et suite à la situation actuelle, Netanyahou a décidé d’adopter une nouvelle politique qui prend en compte la position de Trump, mais pas une nouvelle entente entre Jérusalem et Washington .

Netanyahou a expliqué cette nouvelle politique du Cabinet de sécurité la semaine dernière qui est basée sur la limite de la construction sur de nouvelles zones mais pas sur des villes déjà existantes .

Les nouveaux établissements ne seront donc pas autorisés ainsi que les nouveaux « avant-postes » . En même temps, lors de la réunion, les ministres ont approuvé la création d’un nouveau règlement pour les personnes évacuées de Amona qui ont été expulsés , suite à une décision de la Cour suprême, car elle serait construite sur des terres privées palestiniennes. La décision de construire à Emek Shiloh pour les personnes évacuées de Amona a suscité une large condamnation internationale.

En réponse, Washington n’a pas critiqué la décision sur Amona, mais a souligné que la construction des colonies sans retenue ne contribue pas à faire progresser la paix.

