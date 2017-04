Israël, les Etats-Unis, la France et la Russie intéressés à lancer des roquettes du Brésil

Les autorités spatiales et les entreprises aux États-Unis, la France, la Russie et Israël ont exprimé leur intérêt à utiliser la base spatiale basée au Brésil, en Amazonie pour lancer la fusée porteuse de satellite, selon le ministre brésilien de la Défense Raúl Jungmann.

Les quatre puissances spatiales ont officiellement exprimé leur intérêt dans la signature d’un accord d’association avec le Brésil afin d’utiliser le lancement d’Alcantara Center, la base spatiale dans l’état amazonien de Maranhao à quelques kilomètres de la ligne de l’Equateur, selon Jungmann.

«J’ai reçu des informations que le centre de lancement est dans de bonnes conditions d’exploitation, à savoir, si une demande se présente, Alcantara peut lancer des roquettes dans une semaine », a déclaré le ministre après une visite au centre spatial.

Jungmann décrit la base Alcantara comme un atout important au Brésil parce que, selon ses termes, elle offre de grands avantages à toute personne intéressée qui veut placer des satellites dans l’espace.

L’utilisation d’Alcantara intéresse Spacefaring parce qu’en raison de sa position géographique stratégique, à seulement 2 degrés au sud de la ligne de l’Equateur , elle reste la plus proche de l’orbite géostationnaire, et assure une économie d’environ 30% sur le carburant utilisé pour les lancements.

« Ce centre est le meilleur espace dans les équipes de l’hémisphère sud. Le Brésil investi beaucoup ici et a beaucoup à gagner avec le relancement de Alcantara « , et a déclaré que deux fusées expérimentales ont été tirées l’an dernier du centre spatial brésilien et cette année, sont prévus au moins quatre emplacements.

Il a ajouté que, étant donné que la valeur de lancement d’un satellite varie actuellement entre 30 et 120 millions, le Brésil pourrait lever entre 1 200 et 1 500 millions de sa base spatiale.

Jungmann avait déjà prédit que le gouvernement brésilien a commencé ses efforts pour offrir à d’autres pays la possibilité d’utiliser la base Alcantara, y compris la rédaction d’un projet de loi qui sera envoyé au Congrès pour définir les garanties qui seront offertes aux parties intéressées.

Le ministre a expliqué que l’utilisation de la base par d’autres pays dépend d’une loi établissant des garanties sur l’utilisation de technologies étrangères sur le territoire national, à savoir les garanties pour que personne n’a accès à la technologie stratégique utilisé par le pays lanceur.

Un projet de loi des garanties que le gouvernement a présenté au Congrès en 2001, a été bloqué car il a ouvert la base exclusivement aux États-Unis et il garantissait aux Américains un certain nombre de garanties que l’opposition du temps a décrit comme la livraison de la souveraineté nationale.

Le Brésil a ensuite signé un accord pour ouvrir la base en Ukraine et le lancement des satellites d’Alcantara à l’aide de fusées ukrainiennes, un projet qui, selon Jungmann, a échoué et l’a laissé à des pertes de près de 500 millions de $ pour son pays.

Le ministre a ajouté que la base peut également être utilisé par les entreprises brésiliennes et offrait déjà la possibilité de lancer l’Embraer qui a obtenu un contrat pour développer des satellites géostationnaires brésiliens, dont le premier sera lancé cette année à partir de la base de Guayana française.

« Je vais aussi parler avec la BNDES (bâtiment de la banque brésilienne) pour se mettre d’accord sur les moyens d’encourager le centre de lancement », at-il dit.

Le Brésil n’a maintenant pas l’intention de reprendre son projet pour développer une fusée nationale en tant que lanceur de satellites.

Le projet pour la construction d’un satellite de lancement du véhicule a été abandonné en 2015 en raison de problèmes financiers, mais avait déjà reçu un coup fatal en 2003, lorsque l’explosion d’une fusée construite dans le pays serait libéré le lendemain et a détruit une partie de la base faisant 21 morts.

