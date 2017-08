Israël envoie une équipe de psychologues à Houston pour aider les victimes

L’organisation Hatzalah Psychotrauma et l’unité d’intervention sont sur le chemin vers Houston.

La Coalition israélienne de sauvetage (IRC) a envoyé mercredi une équipe de l’Unité de lutte contre les crises psychotramatiques United Hatzalah à Houston, au Texas, pour offrir de l’aide aux résidents qui ont été victimes des innondations pendant une semaine après la tempête tropicale Harvey. L’équipe de psychologues et psychiatres est arrivée à Houston ce jeudi matin, heure locale.

« Les gens ont besoin d’aide sur le terrain », a déclaré Dov Maisel, directeur des opérations internationales pour l’IRC et vice-président de United Hatzalah. « Ils doivent être en mesure de réfléchir à ce qui a été perdu et ils ont besoin d’aide pour savoir comment faire face et comment tourner la page. » L’expérience précédente de Maisel comprend le service en Haïti après l’ouragan de 2016 Matthew et au Népal en 2015 à la suite d’un tremblement de terre dévastateur.

Miriam Ballin, originaire de Houston et la directrice de l’Unité de réponse aux crises de United Hatzalah : « Je suis heureuse d’avoir l’opportunité de retourner dans ma ville natale et d’aider pendant cette période de crise », a-t-elle déclaré. «Notre équipe fournit à l’IRC une nouvelle capacité développée en Israël que personne d’autre dans le monde ne fait actuellement, et c’est pour fournir un soutien psychologique rapide et un soutien aux traumatismes».

« La communauté à Houston et le peuple du Texas ressentent une forte connexion avec l’État d’Israël et beaucoup d’entre eux sont de grands partisans de l’État et du peuple juif. Il est donc de notre responsabilité de les aider dans leur période de besoin, en tant qu’amis et professionnels qui peuvent offrir de l’aide à nos autres êtres humains. Nous allons ce soir aider tous les gens de Houston, quelle que soit la communauté à laquelle vous appartenez ou ce que vous en pensez, nous serons là pour vous ».