Israël enseigne au monde comment faire fleurir le désert

Au centre de recherche agrochimique de Ramat Negev, les arbres d’acacia fleurissent dans les serres, et les citrouilles grasses mûrissent au sol. Partout où vous vous trouvez, les tomates cerises sont semblables à des joyaux pendant au dessus du sable, sur des vignes enfilées à des fils, et soigneusement irriguées et nourries.

En plus des tomates minuscules, certaines variétés de tomates cerises y compris le tomaccio populaire ont été développées en Israël dans les années 1970. Ici, ils grandissent en abondance, tout comme les poivrons doux de toutes les couleurs – jaune, vert, rouge, chocolat-brun et violet.

Le conseil régional de Ramat Negev supervise ce centre, et des chercheurs de l’Université de Ben-Gurion, de la Faculté d’agriculture de l’Université hébraïque, du Centre Volcani. C’est un foyer d’innovation et de découverte.

« Les gens viennent ici du monde entier pour étudier comment nous cultivons les choses dans le désert et comment lutter contre la conquête continue de leurs terres par le désert », explique Gadi Grinblat.

C’est ici que les scientifiques ont déterminé l’importance de l’irrigation avec de l’eau saumâtre, et diriger l’eau sous les plantes, de sorte qu’elle se dirige directement vers les racines et ne touche pas les parties supérieures. Sinon, le sel dans l’eau nuirait aux feuilles vertes des plantes.

Comme la plupart des efforts agricoles israéliens, le Centre d’Agro-Recherche utilise le système d’irrigation par gouttage, qui a été développé par la société Netafim dans le pays, dont le siège se trouve également dans le Negev, au Kibbutz Hatzerim.

À l’instar des instituts de Blaustein pour la recherche sur le désert, le Centre de recherche agrochimique de Ramat Negev est heureux de faire connaître ses découvertes avec le reste du monde.

Le MASHAV d’Israël (Agence pour la Coopération internationale pour le développement) contribue à faire en sorte que cela se produise dans le cadre de son bras agricole, CINADCO (Centre pour la coopération internationale pour le développement agricole) et avec les capacités de recherche scientifique du Centre Volcani.

Les agro-scientifiques israéliens sont régulièrement envoyés pour démontrer leurs résultats, en Afrique, en Asie, en Amérique latine, en Europe centrale et au Moyen-Orient – et des agriculteurs et des scientifiques de l’étranger sont amenés en Israël pour étudier et partager leurs connaissances.

Il n’est pas surprenant que l’accent soit mis sur les domaines d’expertise d’Israël : la croissance des aliments dans les zones semi-arides et arides, la lutte contre la désertification, l’irrigation et la gestion de l’eau, l’élevage laitier et les stratégies pour le petit agriculteur. Les objectifs sont vastes : assurer la sécurité alimentaire et l’autosuffisance économique.

