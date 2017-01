Israël effacé dans les manuels des écoles de l’ONU

Une enquête israélienne sur les manuels scolaires utilisés par les Nations Unies qui gèrent des écoles en Judée-Samarie ont été trouvés à délégitimer et diaboliser systématiquement l’Etat d’Israël.

Ces manuels rédigés par le ministère palestinien de l’éducation sont utilisés dans les écoles gérées par l’Office de secours et de travaux des Nations Unies (UNRWA) à Gaza et en Judée-Samarie.

Cependant, la découverte la plus choquante est que les écoles de l’ONU n’enseignent pas aux enfants de l’Autorité palestinienne la reconnaissance d’Israël comme un pays-pas dans les frontières de 1947, ni les frontières du tout.

La recherche a été présentée par le Dr Arnon Gross qui a traduit les livres, et le Dr Ronni Shaked de l’Institut de recherche Truman Harry à l’Université hébraïque de Jérusalem.

Dans l’un des livres d’histoire, le sionisme est définit comme un mouvement colonialiste qui a été fondé par des Juifs européens afin de rassembler les Juifs de partout dans le monde et expulser la Palestine ainsi que dans d’autres pays arabes voisins. Les manuels scolaires font valoir que les sionistes font cela par des méthodes telles que l’immigration et forçant la population arabe à quitter leurs terres.

Aucune mention n’est faite sur la connexion religieuse ou historique des Juifs à la terre d’Israël ou à Jérusalem dans ces manuels utilisés par l’UNRWA. Les écoles ne font également aucune mention de lieux saints juifs partout dans leurs matériaux, sans mentionner le mur occidental, le Caveau des Patriarches et le Tombeau de Rachel.

Au lieu de cela, les manuels enseignent que ce sont tous les lieux saints musulmans que les juifs essaient illégitimement de prendre le contrôle.

Aussi, les enfants dans les écoles de l’UNRWA sont enseignés que les massacres arabes des juifs en 1929 (en particulier à Safed, Hevron, et Jérusalem) ont été appelés la « révolte al Buraq », et a été réalisée pour garder les Juifs de conquérir et d’occuper ces villes saintes.

Plus de 130 Juifs ont été assassinés par leurs voisins arabes au cours de ces massacres.

Les manuels utilisés par l’ONU pour enseigner aux enfants palestiniens, veulent aussi nier l’existence de l’hébreu. Un des livres a une image d’un timbre utilisé au cours de la période du mandat britannique sur laquelle est écrit en hébreu, anglais et arabe. Cependant, les manuels écrits par les Palestiniens ont effacé l’hébreu, ne laissant que l’anglais et l’arabe.

En outre, il n’y a aucune référence à la présence de Juifs en Israël, avec des villes juives et des villes établies après 1948 effacée des cartes données aux enfants palestiniens. Tel Aviv, à l’origine du nom du titre hébreu de Theodor Herzl selon le livre Altneuland, est rebaptisé « Tel al-Rabia ». Le mot al-rabia signifie la saison du printemps arabe.

L’incitation dans les manuels scolaires palestiniens est bien connu et documenté. Le Président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas a parlé de la question à plusieurs reprises, et a accepté de faire partie d’un comité conjoint israélo-américain et l’Autorité palestinienne à concevoir de nouveaux manuels. Cependant, ce comité n’existe pas….

La recherche a été menée par le Centre de recherche sur les politiques du Proche-Orient, et a été publiée moins de deux semaines après la résolution du Conseil de sécurité de l’ONU déclarant la construction et les communautés juives de Judée, de Samarie et de Jérusalem-Est illégale.

