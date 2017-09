 » Israël est derrière les attaques terroristes européennes pour gagner leur sympathie »

Depuis l’éclatement de l’insurrection palestinienne contre l’occupation appelée «l’insurrection des couteaux», puis la propagation des attaques à la voiture bélier sur les personnes, l’entité occupante a été surprise et étonnée de l’indifférence de l’Europe occidentale et européenne spécifiquement en condamnant ce qu’elle appelle le « terrorisme palestinien ». La sympathie suscitée par l’ancien continent n’était pas suffisante du point de vue de l’entité de l’occupation, et [Israël] n’a trouvé aucun moyen de pousser le monde à l’empathier d’abord, et a permis de gérer et de faciliter les opérations terroristes contre des civils en Europe, et de les lier à Daesh pour obtenir une sympathie européenne et internationale plus tard contre les opérations de résistance palestiniennes visant les soldats et les « masses de colons » sur le territoire occupé en Palestine.

… Les opérations européennes entraînent toujours l’exécution des attaquants et non leur arrestation, dans le but d’effacer les faits et d’entraver les enquêtes. Le but réel de l’entité de l’occupation est le désir pour les gouvernements européens de ne pas s’engager dans la confrontation avec l’entité d’occupation, et de révéler leurs crimes – et plus tard d’être accusé d’antisémitisme.

Comment Daesh peut-il réussir dans de telles opérations terroristes sans un service de renseignement solide derrière la facilitation de ses opérations logistiques, comme le Mossad, et l’élimination des agresseurs est un signe du désir des gouvernements européens de dissimuler les violations de la sécurité israéliennes. »