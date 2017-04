Israël démantèle des constructions illégales financées par l’Union Européenne prés de Maalé Adoumim

L’administration civile israélienne a démantelé un campement arabe ce mercredi qui a été construit avec un financement de l’Union européenne lors de la fête de Pessah.

Ce n’est pas la première fois que l’Union européenne aide et encourage la construction illégale par l’Autorité palestinienne, ni la deuxième, troisième ou quatrième…d’ailleurs !

L’Union Européenne continue d’intervenir dans les affaires intérieures de l’Etat d’Israël et l’Autorité palestinienne, en essayant de créer ses propres faits sur le terrain où il n’y en avait pas avant, et qui exacerbe les problèmes déjà complexes, et difficiles.

Les tentes qui ont été confisquées pendant Pessah étaient placées illégalement à Ras Azaria, à côté de Ma’ale Adumim.

L’unité de contrôle qui a effectué la confiscation a également perquisitionné une carrière dans le village arabe de Beit Ummar, le long de la route 60 à Gush Etzion, confisquant les véhicules lourds qui ont été illégalement performants lors de travaux pendant la fête juive.

Marco Ben Shabat, chef de l’unité d’inspection de l’administration civile, effectue des raids et des mesures d’application de la loi tout au long de l’année. Shabat a dit que le maintien d’ une présence constante sur ces sites envoie un message clair aux contrevenants qui seront arrêtés et il y aura des conséquences.

