Israël  décide d’annuler des visites familiales pour les détenus du Hamas

Le citoyen israélien Abera Mengistu et les corps des soldats de Tsahal tués lors de la guerre de Tsouk Etan en 2014, Lt.Hadar Goldin et Sgt.Oron Shaul, qui ont été tués sont toujours à Gaza et leur famille sont sans nouvelle.

Comme les négociations n’avancent pas, Israël a décidé d’annuler des visites familiales pour les détenus du Hamas dans l’effort de faire pression sur le Hamas, et retourner les deux citoyens israéliens, et les deux corps des soldats.

Israël a refusé des visites familiales à environ 1200 prisonniers du Hamas .

Le Service pénitentiaire israélien (IPS) a refusé de commenter la décision.

Le ministère des Affaires des prisonniers du Hamas a rejeté la décision en la décrivant comme une «punition» et une «déclaration de guerre contre les prisonniers». Le régime terroriste basé à Gaza s’est engagé à contester la décision d’Israël «quel que soit le coût».

