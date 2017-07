Israël: pas de ralentissement dans la construction, même si les négociations reprennent par le biais des Etats Unis

Malgré les déclarations contraires, Israël n’a pas voulu arrêter ou même ralentir la construction à Yehudah et Shomron, même si les négociations s’établissaient à nouveau avec l’Autorité palestinienne, a insisté mardi le Bureau du Premier ministre. La déclaration est venue après un rapport dans le journal Al Hayat, basé à Londres , qui prétend que les pourparlers entre les deux parties sont imminents.

Ces discussions, selon le rapport, viendront à la demande du président américain Donald Trump, qui annoncera bientôt que les pourparlers commenceront sous l’égide des États-Unis. Le rapport a cité les sources de l’AP et une rencontre entre les palestiniens et l’envoyé américain Jason Greenblatt, qui leur a dit que le président Trump annoncerait un nouvel effort américain pour rassembler les deux côtés. Lors de cette réunion avec Greenblatt, l’ambassadeur des États-Unis en Israël, David Friedman, sera présent lors des discussions avec le chef de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas.

Les négociations vont débuter par un sommet à Washington, avec Israël et les délégations de l’AP pour établir l’ordre du jour. Les entretiens réels devraient prendre jusqu’à deux ans et comprendront toutes les questions, y compris les frontières, les droits de l’eau, les problèmes de sécurité, les règlements et Yerushalayim

Selon le rapport, le président Trump s’intéresse à la réalisation d’une série d’accords distincts, chaque question devant être discutée séparément. De cette façon, les problèmes seront plus facilement résolus, offrant plus de motivation et d’impulsion aux parties pour parvenir à un accord sur les problèmes les plus difficiles. Le rapport a également affirmé qu’en tant que «geste» pour pousser les pourparlers à venir, Israël avait accepté de «ralentir» la construction à Yehudah et Shomron, ce qui a été refusé, ce mercredi par le Cabinet du Premier ministre.

