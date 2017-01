Israël et le Costa Rica, sont devenus les modèles de la «nouvelle Colombie» apres le conflit avec les FARC

L’agence du président ProColombia, Felipe Jaramillo, chargée de promouvoir le tourisme, les investissements étrangers, les exportations et la marque du pays étranger, a dit qu’ Israël et le Costa Rica sont les modèles de développement pour le pays dans le contexte de post-conflit avec la guérilla des FARC.

Après que le gouvernement colombien et les FARC aient signés en Novembre dernier un accord de paix pour mettre fin à plus d’un demi-siècle de conflit armé, Juan Manuel Santos veut promouvoir le développement des zones touchées par la violence et réparer l’image internationale du pays, ceci étant l’une des principales fonctions de ProColombia.

« Les pays qui veulent imiter (…) ont fait un bond au cours des dernières années, en mettant l’accent sur l’innovation, la diversification et l’internationalisation de son économie comme la Corée du Sud, Singapour, Israël et le Costa Rica « , a déclaré Jaramillo lors d’une réunion à Bogota.

Le chef de ProColombia a dit que dans les réunions internationales comme le Forum de Davos tenu récemment en Suisse, les grandes entreprises de la planète vont « intensifier et renouveler » leurs intérêts pour ce pays d’Amérique du Sud, qui, selon lui, est l’une des économies «saines» dans la région.

Jaramillo a déclaré que la Colombie est maintenant considérée comme un «exemple de transformation » et d’un pays «presque échoué », il sera l’un des pays avec la plus grande projection économique et touristique d’Amérique latine.

En outre, le fonctionnaire a rappelé que plusieurs organisations comme la Banque mondiale a récemment déclarée que la Colombie pourrait faire de grands progrès dans le développement et en moins de trente ans pourrait atteindres niveaux de revenu comparables à ceux de nombreux pays européens par habitant.

« Nous sommes dans un processus de diversification de l’économie colombienne, qui a toujours dépendu du pétrole et de ses dérivés», a déclaré Jaramillo.

À cet égard, le fonctionnaire a déclaré que le secteur du tourisme a augmenté à un taux de 12% au cours des dernières années et a souligné que l’objectif du gouvernement colombien est d’atteindre le chiffre de cinq millions de touristes étrangers en 2017.

En ce sens, Jaramillo a réaffirmé l’engagement du gouvernement colombien d’ élargir la zone d’influence de ce secteur de l’économie à des domaines tels que les Llanos Orientales (Est), jusqu’ici peu exploités par ce secteur.

